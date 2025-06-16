Клубный чемпионат мира, русские теннисисты в Берлине и Галле: что посмотреть сегодня

Тем более, что в отличие от российской теннисистки Магдалена не брала в этом сезоне еще ни одного трофея. Отметим, что у обеих спортсменок за последний год нет ни одного сыгранного матча на траве — они гораздо более уверенно чувствуют себя на харде.