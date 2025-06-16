Клубный чемпионат мира, русские теннисисты в Берлине и Галле: что посмотреть сегодня

Клубный чемпионат мира. «Челси» — «Лос-Анджелес»
Где смотреть: Okko, сайт Winline
В первом туре клубного чемпионата мира «Челси» встретится с «Лос-Анджелесом». У обеих команд нет проблем с составом. «Челси» провел успешный сезон: смог выиграть Лигу Конференций и вернуться в Лигу Чемпионов. В «Лос-Анджелесе» есть немало хорошо знакомых знатокам европейского футбола имен: Уго Льорис, Дженгиз Ундер, Оливье Жиру, так что будет интересно.
Англичане — фавориты встречи, однако соперники еще никогда в истории не встречались друг с другом, и матч может получиться любопытным.
АТР 500 в Галле. Даниил Медведев — Даниэль Альтмайер
Третий номер посева Даниил Медведев встретится в первом круге турнира в Галле (Германия) с Даниэлем Альтмайером, прошедшим на турнир по уайлд-кард.
Провалившийся на «Ролан Гаррос» Даниил Медведев постарается реабилитироваться перед «Уимблдоном» и начинает подготовку на турнире в немецкой Галле. Вероятно, травяное покрытие будет легче даваться россиянину — он выиграл 70% матчей на нем за последний год. Больше, чем на любом другом.
Однако Альтмайер также лучше всего себя чувствует на травяном покрытии, хотя и имеет меньше опыта в профессиональном теннисе. На его счету пока нет титулов одиночного разряда, он выступает с 2014 года. Учитывая нестабильную игру Медведева, Альтмайеру по силам пройти дальше.
WTA 500 в Берлине. Мирра Андреева — Магдалена Френх
Где смотреть: Tennis TV, YouTube-канал
Пара, в составе которой будет топовая российская фигуристка, выйдет сегодня на корт. В матче первого круга турнира в Берлине Мирра Андреева встретится с Магдаленой Френх.
После неожиданного поражения в четвертьфинале «Ролан Гаррос» от 361-й ракетки мира Андреева даже не смогла сдержать эмоции, уходя с корта. Сегодня ситуация повториться не должна, однако Френх явно будет бороться за место «под солнцем».
Тем более, что в отличие от российской теннисистки Магдалена не брала в этом сезоне еще ни одного трофея. Отметим, что у обеих спортсменок за последний год нет ни одного сыгранного матча на траве — они гораздо более уверенно чувствуют себя на харде.