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Агуэро потроллил Криштиану Роналду из-за отсутствия на КЧМ: видео

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро поддел португальского форварда Криштиану Роналду, чей «Аль-Наср» не играет на клубном чемпионате мира.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Агуэро посетил матч клубного чемпионата мира с участием своего друга и экс-партнера по сборной Лионеля Месси. Там его встретил популярный американский стример IShowSpeed, который является известным фанатом Роналду. Агуэро не упустил возможность пошутить над ним в эфире.

IShowSpeed: Ты ведь знаком с Месси, верно?
Агуэро: Да, он мой друг, а что?
IShowSpeed: Брат, ты должен связать меня с ним.
Агуэро: Ну, не знаю… Ты же фанат Криштиану?
IShowSpeed: Да! Но я все равно хочу встретить Месси.
Агуэро: А, ну Криштиану — хороший игрок. Но я, конечно, предпочитаю Месси.
IShowSpeed: А я предпочитаю Роналду!
Агуэро: Да, но играет ли Роналду здесь, на клубном чемпионате мира?
IShowSpeed: Нет…
Агуэро: Наверное, ему по телевизору приходится смотреть, да?

Лионель Месси выступает на клубном чемпионате мира в составе «Интер Майами». В первом матче турнира, прошедшем в ночь на 15 июня, «Интер Майами» сыграл вничью с «Аль-Ахли» со счетом 0:0.

Аль-Ахли
0:0
Первый тайм: 0:0
Интер
Футбол, Клубный чемпионат мира, Группа A
15.06.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium
Главные тренеры
Хосе Ривейро
Хавьер Маскерано
Нереализованные пенальти
Аль-Ахли
Махмуд Хассан Трезеге
43′
Составы команд
Аль-Ахли
1
Мохамед Эль-Шенави
30
Мохамед Хани
36
Ахмед Набиль Кока
8
Хамди Фати
13
Марван Атея
90+2′
6
Яссер Ибрахим
15
Ашраф Дари
5
Мохамед Али Бен Ромдане
65′
14
Хуссейн Эль-Шахат
9
Вессам Абду Али
79′
19
Мохамед Афша
22
Эмам Ашур
14′
25
Ахмед Сайед
79′
10
Нейц Градишар
7
Махмуд Хассан Трезеге
65′
29
Тахер Мохамед
Интер
19
Оскар Устари
17
Иэн Фрэй
32
Ноа Аллен
10
Лионель Месси
9
Луис Суарес
90+3′
37
Максимилиано Фалькон
5
Серхио Бускетс
86′
55
Фредерико Редондо
31′
21
Тадео Альенде
81′
7
Фабрис-Жан Пико
8
Теласко Сеговия
72′
30
Бенджамин Кремаши
6
Томас Авилес
25′
46′
57
Марсело Вейгандт
Статистика
1
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
14
8
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
10
11
Фолы
10
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Алиреза Фагани
(Иран)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти