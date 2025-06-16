IShowSpeed: Ты ведь знаком с Месси, верно?

Агуэро: Да, он мой друг, а что?

IShowSpeed: Брат, ты должен связать меня с ним.

Агуэро: Ну, не знаю… Ты же фанат Криштиану?

IShowSpeed: Да! Но я все равно хочу встретить Месси.

Агуэро: А, ну Криштиану — хороший игрок. Но я, конечно, предпочитаю Месси.

IShowSpeed: А я предпочитаю Роналду!

Агуэро: Да, но играет ли Роналду здесь, на клубном чемпионате мира?

IShowSpeed: Нет…

Агуэро: Наверное, ему по телевизору приходится смотреть, да?