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Матч «Челси» — «Лос-Анджелес» 16 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

В понедельник, 16 мая, на клубном чемпионате мира в США состоится матч между лондонским «Челси» и ФК «Лос-Анджелес».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча состоится в 22:00 мск на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. Главный арбитр встречи — Хесус Валенсуэла (Венесуэла). Игру «Челси» — «Лос-Анджелес» в прямом эфире покажет «Okko». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.

Общую стоимость состава «Челси» подсчитать сложно: это сотни миллионов евро. Новоявленные победители Лиги конференций прилетели в Америку в ранге одного из фаворитов турнира. Зато у ФК «Лос-Анджелес» (не путайте с «Лос-Анджелес Гэлакси» — это два разных клуба американской МЛС) есть целых два чемпиона мира. Речь о вратаре Уго Льорисе и нападающем Оливье Жиру. Последний, кстати, три с половиной года играл и забивал голы за «Челси», выиграл с клубом Лигу чемпионов и Лигу Европы. Льорис — живая легенда лондонского «Тоттенхэма». А еще оба француза запомнились на победном для их сборной чемпионате мира 2018 в России.

«Челси» квалифицировался на клубный ЧМ как победитель Лиги чемпионов-2020/21, пусть с тех пор и много воды утекло. «Лос-Анджелеса» изначально не должно было быть на этом турнире, но появились проблемы у уже утвержденного участника из Мексики — клуба «Леон», победителя Кубка чемпионов КОНКАКАФ 2023 года. Выяснилось, что у «Леона» и другого представителя Мексики на клубном ЧМ «Пачуки» один и тот же владелец. Поэтому ФИФА сняла «Леон» с соревнований и объявила о дополнительном стыковом матче между двумя другими представителями КОНКАКАФ. 31 мая этого года «Лос-Анджелес» у себя дома в дополнительное время одолел мексиканскую «Америку» — 2:1.

Помимо «Челси» и «Лос-Анджелеса» в группе D выступят бразильский «Фламенго» и «Эсперанс» из Туниса. Календарь и результаты матчей клубного чемпионата мира 2025 вы можете найти здесь.

Букмекеры считают явным фаворитом лондонский клуб. Поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 1,30. Шансы «Лос-Анджелеса» оценили в 9,50. Ничья идет с коэффициентом 5,50. По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1,55, а тотал меньше 2.5 мяча идет за 2,45.