Матч «Челси» — «Лос-Анджелес» 16 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

«Челси» квалифицировался на клубный ЧМ как победитель Лиги чемпионов-2020/21, пусть с тех пор и много воды утекло. «Лос-Анджелеса» изначально не должно было быть на этом турнире, но появились проблемы у уже утвержденного участника из Мексики — клуба «Леон», победителя Кубка чемпионов КОНКАКАФ 2023 года. Выяснилось, что у «Леона» и другого представителя Мексики на клубном ЧМ «Пачуки» один и тот же владелец. Поэтому ФИФА сняла «Леон» с соревнований и объявила о дополнительном стыковом матче между двумя другими представителями КОНКАКАФ. 31 мая этого года «Лос-Анджелес» у себя дома в дополнительное время одолел мексиканскую «Америку» — 2:1.