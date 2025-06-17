Фавориты латиноамериканского футбола против европейского клуба на КЧМ, российские теннисисты в Германии: что посмотреть сегодня

Несмотря на то что на первый взгляд преимущество россиянина кажется очевидным в этом поединке, у Офнера больше игровой практики на траве. Он провел за последний год семь матчей на этом покрытии и выиграл четыре из них, в то время как его оппонент не сыграл на траве ни разу. Рублев более уверенно чувствует себя на харде и на грунте.