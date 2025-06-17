Фавориты латиноамериканского футбола против европейского клуба на КЧМ, российские теннисисты в Германии: что посмотреть сегодня

Клубный чемпионат мира. «Флуминенсе» — «Боруссия» Дортмунд
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В первом туре клубного чемпионата мира в группе F встретятся бразильский «Флуминенсе» и дортмундская «Боруссия». Интересно то, что за последние два сезона обе команды пережили фиаско и позже сумели исправить свои ошибки.
Латиноамериканский клуб рисковал вылететь, бороздя просторы нижней части таблицы, до середины прошлого сезона, а позже с трудом выбрался из опасной зоны. Зато в текущем чемпионате Бразилии «Флуминенсе» отстает от лидера всего на четыре балла.
«Боруссия» еле входила в топ-10 клубов Бундеслиги за месяц до завершения турнира, но в последний момент взяла себя в руки и сколотила пятиматчевую серию побед. Так клуб из Дортмунда добрался до четвертого места. За медали побороться не получилось, но показать характер команде удалось.
Немецкий клуб в этом году дебютирует на КЧМ, а вот бразильцы уже участвовали однажды, в 2023-м, и смогли добраться до финала, где уступили «Манчестер Сити». Получится ли у них повторить успех, несмотря на недавние проблемы или клуб из Германии окажется сильнее?
АТР 500 в Галле. Андрей Рублев — Себастьян Офнер
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14-я ракетка мира и четвертый номер посева Андрей Рублев встретится с австрийцем Себастьяном Офнером со 122-й строчки рейтинга.
Несмотря на то что на первый взгляд преимущество россиянина кажется очевидным в этом поединке, у Офнера больше игровой практики на траве. Он провел за последний год семь матчей на этом покрытии и выиграл четыре из них, в то время как его оппонент не сыграл на траве ни разу. Рублев более уверенно чувствует себя на харде и на грунте.
Отметим также, что теннисисты никогда не встречались на одном корте. Вероятно, встреча в первом круге турнира в Галле получится интересной.
WTA 500 в Берлине. Диана Шнайдер — Донна Векич
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12-я ракетка мира Диана Шнайдер уже на первом этапе турнира в Берлине сыграет с достаточно сильной соперницей из Хорватии. Донна Векич занимает 22-ю строчку мирового рейтинга.
В этом поединке сложно отдать предпочтение одной из спортсменок — они обе хорошо играют на траве. Россиянка за последний год выиграла 11 из 14 матчей на этом покрытии (79%), а хорватка 10 из 14 (71%).
В личных встречах счет у них тоже равный. Шнайдер однажды обыграла Векич в финале турнира в Бад-Хомбурге, а та одолела россиянку в третьем круге Australian Open — 2025. Стоит ждать упорную борьбу в этом поединке.