«Бенфика» сыграла вничью с «Бока Хуниорс», отыгравшись с 0:2

Сегодня на клубном чемпионате мира будут сыграны еще четыре матча: «Флуминенсе» сыграет с «Боруссией» (19:00), «Ривер Плейт» встретится с «Урава Ред Даймондс» (22:00), «Ульсан Хендэ» сойдется с «Мамелоди Сандаунз» (01:00), а «Монтеррей» завершит игровой день матчем против «Интера» (04:00).