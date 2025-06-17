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«Бенфика» сыграла вничью с «Бока Хуниорс», отыгравшись с 0:2

«Бенфика» сыграла вничью с «Бока Хуниорс» в матче 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча проходила в Майами на стадион «Хард Рок». В составе «Бока Хуниорс» забитыми мячами отличились Мигель Мерентиель (21') и Родриго Батталья (27'). «Бенфика» ответила голами Анхеля ди Марии (45+3' — с пенальти) и Николаса Отаменди (84').

Во втором тайме с поля были удалены нападающий «Бенфики» Андреа Белотти (72') и защитник «Бока Хуниорс» Николас Фигаль (88'). Кроме того, в конце первого тайма красную карточку получил полузащитник «Боки’Андер Эррера, находившийся на скамейке запасных.

Положение команд в группе C после 1-го тура:

  1. «Бавария» (Германия) — 3
  2. «Бока Хуниорс» (Аргентина) — 1
  3. «Бенфика» (Португалия) — 1
  4. «Окленд Сити» (Новая Зеландия) — 0

В другом матче игрового дня «Фламенго» обыграл «Эсперанс» (2:0) благодаря голам Джорджиана де Арраскаеты (17') и Луиса Араужо (70').

Положение команд в группе D после 1-го тура:

  1. «Челси» (Англия) — 3
  2. «Фламенго» (Бразилия) — 3
  3. «Эсперанс» (Тунис) — 0
  4. «Лос-Анджелес» (США) — 0

Сегодня на клубном чемпионате мира будут сыграны еще четыре матча: «Флуминенсе» сыграет с «Боруссией» (19:00), «Ривер Плейт» встретится с «Урава Ред Даймондс» (22:00), «Ульсан Хендэ» сойдется с «Мамелоди Сандаунз» (01:00), а «Монтеррей» завершит игровой день матчем против «Интера» (04:00).

Бока Хуниорс
2:2
Первый тайм: 2:1
Бенфика
Футбол, Клубный чемпионат мира, Группа C
17.06.2025, 01:00 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium
Главные тренеры
Мигель Анхель Руссо
Бруну Лаже
Голы
Бока Хуниорс
Мигель Мерентиэль
(Лаутаро Бланко)
21′
Родриго Батталья
(Айртон Коста)
27′
Бенфика
Анхель Ди Мария
45′
Николас Отаменди
(Оркун Кекчю)
84′
Составы команд
Бока Хуниорс
25
Агустин Марчесин
17
Луис Адвинкула
23
Лаутаро Бланко
22
Кевин Сенон
5
Родриго Батталья
4
Хорхе Николас Фигаль
88′
32
Айртон Коста
85′
16
Мигель Мерентиэль
65′
7
Эсекьель Себальос
20
Алан Веласко
58′
9
Милтон Хименес
21
Андер Агуэра Эррера
20′
30
Томас Бельмонте
8
Карлос Паласиос
66′
66′
15
Вилльямс Аларкон
Бенфика
1
Анатолий Трубин
3
Альваро Каррерас
67′
8
Фредрик Эурснес
14
Вангелис Павлидис
83′
4
Антониу Силва
30
Николас Отаменди
26
Самуэль Даль
46′
19
Андреа Белотти
72′
11
Анхель Ди Мария
77′
25
Джанлука Престианни
27
Арминду Брума
61′
10
Оркун Кекчю
61
Флорентину
90′
18
Леандру Баррейру
85
Ренату Санчеш
61′
17
Керем Актюркоглу
Статистика
2
Желтые карточки
2
1
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
8
2
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
7
13
Фолы
8
1
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Сесар Рамос Паласуэлос
(Мексика)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти