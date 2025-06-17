«Если честно, я в ужасе». Невеста Миранчука — о жизни в США

«Продукты, составы и всякие ужасы в добавках. Выложила сейчас чей-то рилс о том, что в Америке у всех известных продуктов совсем другие ингредиенты. Если честно, я всегда в ужасе, когда читаю составы. Везде есть пальмовое масло. И если продукт цветной, то по 10/15 красителей, включая запрещенные в Европе.



Тут вообще нет оливкового масла. То, что продают вместо него, это что-то вроде какого-то жира рассоединяющегося с красителем без вкуса и запаха за $36. Нет нормального шоколада. Вообще нет. Печенье только одно я нашла пока нормальное.



Хочется верить, что, когда мы вернемся в Москву (через пару лет), мы будем еще не с полностью поврежденной DNA, толстые и больные. Тут даже у меня откладывается “жир” гормональный, вообще не в те места куда я когда-либо поправлялась. Но когда я еду надолго в Испанию, он исчезает (благодаря нормальной еде). Но так же быстро появляется спустя пару месяцев в Америке…



Короче, если вы любите снеки, как я. И не любите готовить, как я. И не любите все artificial (англ. искусственное) от еды до шампуней и вещей, Америка не для вас. Я могла бы вести колонки “Вся правда об Америке”. И передачи с Соловьевым на Первом.



Надеюсь, 2000-е, когда все мечтали об Америке, давно прошли) И все со мной вместе мечтают о России. Где даже на морковный краситель не тратятся и все природное, натуральное, и все мы здоровые, худые и красивые», — написала Максимова.