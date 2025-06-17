Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
19:00
Флуминенсе
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
5.54
X
4.17
П2
1.71
Футбол. Зарубежный
завершен
Фламенго
2
:
Эсперанс
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
22:00
Ривер Плейт
:
Урава Ред Даймонд
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.37
П2
7.00
Футбол. Зарубежный
завершен
Бока Хуниорс
2
:
Бенфика
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Челси
2
:
Лос-Анджелес
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
18.06
Ульсан
:
Мамелоди Сандаунз
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.40
П2
2.00

«Если честно, я в ужасе». Невеста Миранчука — о жизни в США

Елена Максимова, невеста полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука, в своем телеграм-канале поделилась возмущением качеством продуктов в США.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Атланта"

«Продукты, составы и всякие ужасы в добавках. Выложила сейчас чей-то рилс о том, что в Америке у всех известных продуктов совсем другие ингредиенты. Если честно, я всегда в ужасе, когда читаю составы. Везде есть пальмовое масло. И если продукт цветной, то по 10/15 красителей, включая запрещенные в Европе.

Тут вообще нет оливкового масла. То, что продают вместо него, это что-то вроде какого-то жира рассоединяющегося с красителем без вкуса и запаха за $36. Нет нормального шоколада. Вообще нет. Печенье только одно я нашла пока нормальное.

Хочется верить, что, когда мы вернемся в Москву (через пару лет), мы будем еще не с полностью поврежденной DNA, толстые и больные. Тут даже у меня откладывается “жир” гормональный, вообще не в те места куда я когда-либо поправлялась. Но когда я еду надолго в Испанию, он исчезает (благодаря нормальной еде). Но так же быстро появляется спустя пару месяцев в Америке…

Короче, если вы любите снеки, как я. И не любите готовить, как я. И не любите все artificial (англ. искусственное) от еды до шампуней и вещей, Америка не для вас. Я могла бы вести колонки “Вся правда об Америке”. И передачи с Соловьевым на Первом.

Надеюсь, 2000-е, когда все мечтали об Америке, давно прошли) И все со мной вместе мечтают о России. Где даже на морковный краситель не тратятся и все природное, натуральное, и все мы здоровые, худые и красивые», — написала Максимова.

Алексей Миранчук перешел в «Атланту Юнайтед» летом прошлого года из «Аталанты» за 11,8 млн евро. 29-летний россиянин провел за американский клуб 31 матч, в которых забил пять мячей и отдал семь голевых передач.