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«Гавр» объявил об уходе Далера Кузяева из клуба

«Гавр» в официальном аккаунте в социальных сетях объявил об уходе российского полузащитника Далера Кузяева из клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Российский игрок Далер Кузяев покидает нас. Он провел два сезона в “Гавре”, проявив большой профессионализм! Спасибо и удачи», — сказано в заявлении французского клуба.

Далер Кузяев перешел в «Гавр» летом 2023 года из «Зенита». В общей сложности полузащитник провел за французский клуб 46 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. По итогам минувшего сезона «Гавр» занял 15-е место в чемпионате Франции и сохранил место в элитном дивизионе.

По данным СМИ, 32-летний Кузяев вел переговоры с «Зенитом», но сам он хочет остаться в Европе. Его представители активно работают над вариантом с трудоустройством в середняк из Ла Лиги, Лиги 1 или Бундеслиги.

Ранее Кузяев играл за за нижнекамский «Нефтехимик», грозненский «Терек» и петербургский «Зенит». Вместе с командой с берегов Невы полузащитник пять раз становился чемпионом России, обладателем Кубка России и дважды — обладателем Суперкубка страны. В активе Далера Кузяева 51 матч и 3 забитых мяча за сборную России.