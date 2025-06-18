Топовые команды на клубном ЧМ, российские теннисисты готовятся к Уимблдону: что посмотреть сегодня

В стартовом туре Клубного чемпионата мира нас ждет противостояние команд, подаривших в 2023-м один из самых зрелищных финалов Клубного кубка мира. Тогда матч завершился в пользу «Реала» со счетом 5:3. Интригу поддерживает еще и дебют главных тренеров. Хаби Алонсо совсем недавно вернулся в Мадрид, а Симоне Индзаги отправился в Саудовскую Аравию.