Топовые команды на клубном ЧМ, российские теннисисты готовятся к Уимблдону: что посмотреть сегодня

Клубный чемпионат мира. «Реал Мадрид» — «Аль-Хиляль»
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В стартовом туре Клубного чемпионата мира нас ждет противостояние команд, подаривших в 2023-м один из самых зрелищных финалов Клубного кубка мира. Тогда матч завершился в пользу «Реала» со счетом 5:3. Интригу поддерживает еще и дебют главных тренеров. Хаби Алонсо совсем недавно вернулся в Мадрид, а Симоне Индзаги отправился в Саудовскую Аравию.
«Реал» шесть раз приезжал на Клубный чемпионат мира и выиграл пять титулов. После бестрофейного сезона желание завоевать победу будет у «сливочных» весьма сильным.
Клубный чемпионат мира. «Манчестер Сити» — «Видад»
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Сезон «Манчестер Сити» сложно назвать успешным. В Лиге чемпионов команда завершила выступление в стыковом раунде за выход в ⅛ финала, в Кубке Англии в финале проиграла «Кристал Пэлас», а в АПЛ заняла третье место.
Марокканский «Видад» весьма успешен в своей стране. На его счету 22 титула внутреннего чемпионата, но в минувшем сезоне команда стала лишь бронзовым призером национального первенства
Однако успех на международном уровне и внутри своей страны — разный уровень. Удастся ли марокканцам противостоять «горожанам» и, например, забить гол в их ворота? Стоит посмотреть, тем более, это будет первая очная встреча этих соперников в истории.
АТР 500 в Галле. Даниил Медведев — Кентен Алис
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После провала на «Ролан Гаррос» вторая ракетка России Даниил Медведев готовится к матчу второго круга турнира в Галле. Ему предстоит встретиться с 48-й ракеткой мира Кентеном Алисом из Франции.
У обоих теннисистов хорошая подготовка на траве. Медведев выиграл 70% матчей на этом покрытии за последний год. Алис одолел своих соперников в 67% встреч на траве.
Подготовка к Уимблдону у российских теннисистов идет успешно. Пока что все, кто был заявлен на турниры в Галле и Берлине, продолжают борьбу.