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Топовые команды на клубном ЧМ, российские теннисисты готовятся к Уимблдону: что посмотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях среды 18 июня, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Реал" Мадрид

Клубный чемпионат мира. «Реал Мадрид» — «Аль-Хиляль»

Где смотреть: Okko, сайт Winline

Футбол
Клубный чемпионат мира 2025
Группа H, 18.06.2025, 22:00
Реал
-
Аль-Хиляль
-

В стартовом туре Клубного чемпионата мира нас ждет противостояние команд, подаривших в 2023-м один из самых зрелищных финалов Клубного кубка мира. Тогда матч завершился в пользу «Реала» со счетом 5:3. Интригу поддерживает еще и дебют главных тренеров. Хаби Алонсо совсем недавно вернулся в Мадрид, а Симоне Индзаги отправился в Саудовскую Аравию.

«Реал» шесть раз приезжал на Клубный чемпионат мира и выиграл пять титулов. После бестрофейного сезона желание завоевать победу будет у «сливочных» весьма сильным.

Клубный чемпионат мира. «Манчестер Сити» — «Видад»

Где смотреть: Okko

Футбол
Клубный чемпионат мира 2025
Группа G, 18.06.2025, 19:00
Манчестер Сити
-
Видад
-

Сезон «Манчестер Сити» сложно назвать успешным. В Лиге чемпионов команда завершила выступление в стыковом раунде за выход в ⅛ финала, в Кубке Англии в финале проиграла «Кристал Пэлас», а в АПЛ заняла третье место.

Марокканский «Видад» весьма успешен в своей стране. На его счету 22 титула внутреннего чемпионата, но в минувшем сезоне команда стала лишь бронзовым призером национального первенства

Однако успех на международном уровне и внутри своей страны — разный уровень. Удастся ли марокканцам противостоять «горожанам» и, например, забить гол в их ворота? Стоит посмотреть, тем более, это будет первая очная встреча этих соперников в истории.

АТР 500 в Галле. Даниил Медведев — Кентен Алис

Где смотреть: Tennis TV

После провала на «Ролан Гаррос» вторая ракетка России Даниил Медведев готовится к матчу второго круга турнира в Галле. Ему предстоит встретиться с 48-й ракеткой мира Кентеном Алисом из Франции.

У обоих теннисистов хорошая подготовка на траве. Медведев выиграл 70% матчей на этом покрытии за последний год. Алис одолел своих соперников в 67% встреч на траве.

Подготовка к Уимблдону у российских теннисистов идет успешно. Пока что все, кто был заявлен на турниры в Галле и Берлине, продолжают борьбу.