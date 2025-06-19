Алонсо назвал обидной ничью с «Аль-Хилялем» в матче клубного ЧМ

«Я осознавал, что на изменения потребуется время. Есть аспекты, которые необходимо скорректировать, и мы будем это делать. Времени недостаточно. У нас было всего девять дней на подготовку, и некоторые игроки прошли лишь три тренировки. Не все так просто, но мы участвуем в турнире и стремимся учиться. Для реализации наших планов потребуется время», — приводит слова Алонсо ESPN.