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Алонсо назвал обидной ничью с «Аль-Хилялем» в матче клубного ЧМ

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал ничью с саудовским «Аль-Хилялем» в матче 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира (1:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Хард Рок» в Майами. В составе испанского клуба гол на счету Гонсало Торреса (34-я минута). У «Аль-Хиляля» отличился Рубен Невеш, реализовав пенальти на 41-й минуте. На 90+2-й футболист «Реала» Федерико Вальверде пробил пенальти, но голкипер саудовского клуба Яссин Буну отразил удар.

«Результат обидный, мы были намного лучше во втором тайме. Первая половина матча мне не очень понравилась, но она поможет понять, что мы можем улучшить. Во втором тайме у нас было больше моментов, мы больше прессинговали, не хватило гола», — приводит слова Алонсо As.

Также Алонсо заявил, что у футболистов было мало времени на подготовку к клубному ЧМ.

«Я осознавал, что на изменения потребуется время. Есть аспекты, которые необходимо скорректировать, и мы будем это делать. Времени недостаточно. У нас было всего девять дней на подготовку, и некоторые игроки прошли лишь три тренировки. Не все так просто, но мы участвуем в турнире и стремимся учиться. Для реализации наших планов потребуется время», — приводит слова Алонсо ESPN.

В составе «Реала» дебютировали защитники Дин Хейсен и Трент Александер-Арнольд. Форвард сливочных Килиан Мбаппе пропустил встречу из-за температуры.

Реал
1:1
Первый тайм: 1:1
Аль-Хиляль
Футбол, Клубный чемпионат мира, Группа H
18.06.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium
Главные тренеры
Хаби Алонсо
Симоне Индзаги
Голы
Реал
Гонсало Гарсия
(Родригу)
34′
Аль-Хиляль
Рубен Невеш
41′
Нереализованные пенальти
Реал
Федерико Вальверде
90+2′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
20
Франсиско Гарсия
30
Гонсало Гарсия
24
Дин Хейсен
14
Орельен Тшуамени
8
Федерико Вальверде
12
Трент Александр-Арнолд
65′
21
Браим Диас
5
Джуд Беллингем
84′
10
Лука Модрич
11
Родригу
65′
17
Лукас Васкес
7
Винисиус Жуниор
15′
80′
44
Виктор Муньос
35
Рауль Асенсио
46′
15
Арда Гюлер
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
8
Рубен Невеш
89′
87
Хассан Аль-Тамбакти
3
Калиду Кулибали
22
Сергей Милинкович-Савич
29
Салем Аль-Давсари
20
Жоау Канселу
64′
88
Хамад Аль-Ями
6
Ренан Лоди
83′
24
Мотеб Аль-Арби
90+9′
11
Маркус Леонарду
83′
18
Мусаб Аль-Джуваир
77
Филипе Силва Малком
64′
15
Мохаммед Аль-Кахтани
90+1′
16
Нассер Аль-Давсари
76′
28
Мохамед Канно
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
13
7
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
6
9
Фолы
10
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Факундо Тельо
(Аргентина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти