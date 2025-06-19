Гвардиола пожаловался на сильную жару на клубном ЧМ в США

«Было очень жарко, и у нас на поле вышли новички. Первая игра имеет большое значение. Мы хорошо вошли в игру, но потом допускали простые потери мяча. Родри сыграл 30 минут, здесь нужно двигаться постепенно. Он хочет большего, но надо идти шаг за шагом. Конечно, Фоден будет играть важную роль. Нам нужно много над чем поработать, но будем идти постепенно.



Что касается дебюта Шерки, клуб подписал его, потому что Райан обладает богатым арсеналом для игры в чужой штрафной. Однако сегодняшние условия на стадионе не подойдут ни для кого. И для него тоже.



Удаление Льюиса? Честно говоря, в красной карточке не было необходимости, но у судьи было другое мнение, и он главный. Они проверили по ВАР, так что мы принимаем это. Судье показалось, что нога была немного задрана, но Льюис лежал на траве и коснулся мяча. У Рико не было намерения, он из тех людей, у которых никогда не было намерения причинить кому-либо вред», — сказал Гвардиола.