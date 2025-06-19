Женский Евробаскет, хоккейный 3×3 и «Интер» — «Порту» на клубном ЧМ: что посмотреть сегодня

Команда из МЛС показывает атакующий футбол — это подтверждает разгром «Коламбуса» (5:1) и «Монреаля» (4:2). Однако в матче прошлого тура КЧМ с «Аль-Ахли» «Интер Майами» не смог забить, сыграв 0:0. В последних пяти матчах «Порту» уверенно работает в обороне — команда пропустила только четыре гола. Вот и в матче 1-го тура клубного ЧМ с «Палмейрасом» команда сыграла со счетом 0:0.