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Женский Евробаскет, хоккейный 3×3 и «Интер» — «Порту» на клубном ЧМ: что посмотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях четверга, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Клубный чемпионат мира. «Интер Майами» — «Порту»

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Начинается 2-й тур клубного чемпионата мира. Сегодня на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» встретятся «Интер Майами» и «Порту», и вот с какой подготовкой команды подходят к этому матчу.

Команда из МЛС показывает атакующий футбол — это подтверждает разгром «Коламбуса» (5:1) и «Монреаля» (4:2). Однако в матче прошлого тура КЧМ с «Аль-Ахли» «Интер Майами» не смог забить, сыграв 0:0. В последних пяти матчах «Порту» уверенно работает в обороне — команда пропустила только четыре гола. Вот и в матче 1-го тура клубного ЧМ с «Палмейрасом» команда сыграла со счетом 0:0.

У «Порту», по мнению букмекеров, преимущество, зато в составе «Интер Майами» великие Месси и Суарес.

Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин

Где смотреть: Okko

18 июня стартовал чемпионат Европы по баскетболу среди женщин. На групповом этапе по одному матчу провели команды групп А и В. 19 июня пройдут матчи в группах С и D.

Напомним, в 2023-м в финале встретились сборные Испании и Бельгии. Действующем чемпионом Европы среди женщин является сборная Бельгии.

Чемпионат КХЛ 3×3

Где смотреть: Okko, Кинопоиск, Winline, Матч ТВ

19 июня стартует 23-й тур чемпионата Континентальной хоккейной лиги в формате 3×3. Сегодня сыграют «Трактор» с «Барысом» и «Авангардом», и «Ак Барс» с «Барысом» и «Авангардом».

Всего в чемпионате запланированы 24 тура. По итогам регулярного чемпионата по три лучшие команды из каждого дивизиона выходят в Суперфинал, который состоит из группового этапа и плей-офф. Групповой этап проходит в один круг, после чего четыре лучшие команды выходят в плей-офф.

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