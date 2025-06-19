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Килиан Мбаппе попал в больницу в США

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе был госпитализирован в США, сообщает пресс-служба испанского клуба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Fran Santiago/Getty Images

Накануне 26-летний Мбаппе не принял участие в первом матче «Реала» на клубном чемпионате мира из-за температуры.

«Наш игрок Килиан Мбаппе страдает от острого гастроэнтерита и был госпитализирован для прохождения ряда анализов и соответствующего курса лечения», — говорится в заявлении мадридского «Реала».

Напомним, команда под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо сыграла вничью с саудовским «Аль-Хилялем» (1:1). В составе испанского клуба гол на счету Гонсало Торреса (34-я минута). У «Аль-Хиляля» отличился Рубен Невеш, реализовав пенальти на 41-й минуте. На 90+2-й футболист «Реала» Федерико Вальверде пробил пенальти, но голкипер саудовского клуба Яссин Буну отразил удар.

В воскресенье, 22 июня, в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира сливочные сыграют с мексиканской «Пачукой».

Клубный чемпионат мира проходит в США и завершится 13 июля. Финальный матч пройдет на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси. Действующим победителем турнира является английский «Манчестер Сити», который в 2023 году обыграл бразильский «Флуминенсе» со счетом 4:0.