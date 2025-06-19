Килиан Мбаппе попал в больницу в США

Клубный чемпионат мира проходит в США и завершится 13 июля. Финальный матч пройдет на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси. Действующим победителем турнира является английский «Манчестер Сити», который в 2023 году обыграл бразильский «Флуминенсе» со счетом 4:0.