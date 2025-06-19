Игрок «Ювентуса» назвал странной встречу с Трампом в Белом доме

«Для меня это стало сюрпризом, честно говоря. Нам сказали, что надо ехать, и у меня не было другого выбора. Я был застигнут врасплох. Это было немного странно. Когда он начал говорить о политике, Иране и всем таком, мысли были примерно такие: “Мужик, я просто хочу играть в футбол”, — приводит слова Веа The Athletic.