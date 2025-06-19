Игрок «Ювентуса» назвал странной встречу с Трампом в Белом доме

Итальянский клуб прибыл в США для участия в клубном чемпионате мира. Игроки и представители менеджмента «Ювентуса» встретились с американским президентом в Белом доме. Встреча состоялась 18 июня. На ней также присутствовал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. На встрече Трамп, помимо прочего, спрашивал игроков «Ювентуса» о трансгендерах и заявлял, что люди должны приезжать в США легально.
«Для меня это стало сюрпризом, честно говоря. Нам сказали, что надо ехать, и у меня не было другого выбора. Я был застигнут врасплох. Это было немного странно. Когда он начал говорить о политике, Иране и всем таком, мысли были примерно такие: “Мужик, я просто хочу играть в футбол”, — приводит слова Веа The Athletic.
«Думаю, это был классный опыт — побывать в Белом доме. Первый раз —всегда здорово, но я не любитель политики, так что это было не слишком захватывающе», — добавил полузащитник «Ювентуса».
После этого мероприятия «Ювентус» нанес разгромное поражение «Аль-Айну» (5:0) из ОАЭ в матче первого тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в США. 22 июня «Старая синьора» встретится в Филадельфии с марокканским «Видадом», а 26 июня в заключительном туре группового этапа — в Орландо с «Манчестер Сити».
Тимоти Веа — сын бывшего футболиста, обладателя «Золотого мяча» 1995 года и 25-го президента Либерии Джорджа Веа. 25-летний Веа-младший ранее играл за «ПСЖ», «Селтик» и «Лилль». За туринский клуб он провел 78 матчей, в которых забил 7 мячей и сделал 7 результативных передач. В активе Тимоти Веа 44 игры и 7 голов за сборную США.