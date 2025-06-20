Матч «Бавария» — «Бока Хуниорс» 21 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

«Бавария» стартовала на клубном чемпионате мира с рекорда турнира всех времен и всех формул: закинув десяток голов бедному новозеландскому «Окленду», за который играют любители. У «Боки Хуниорс» был куда более серьезный соперник, но аргентинский клуб в одном из самых интересных матчей всего первого круга КЧМ был близок к победе над португальской «Бенфикой», ведя со счетом 2:0, и одержал бы ее, если бы не аргентинцы. Причем забили в ворота «Боки» настоящие легенды: чемпионы мира Анхель Ди Мария и Николас Отаменди. Итог — ничья 2:2. Календарь и результаты матчей клубного чемпионата мира 2025 вы можете найти здесь.
Предстоящий матч станет еще одной серией в противостоянии клубов Европы и Америки на полях США. И далеко не факт, что у европейцев в итоге окажется больше побед. На наш взгляд, это главная интрига всего пилотного турнира в новом формате. Может быть, европейским клубам КЧМ ценен прежде всего коммерческой составляющей, но для команд Южной Америки — это интереснейший вызов. Недаром пляжи и стадионы США заполонил огромный десант болельщиков двух самых популярных аргентинских клубов, «Ривер Плейт» и «Боки Хуниорс».
Тем не менее, мощная «Бавария» все равно является фаворитом матча и вовсе не из-за 10 голов в ворота «Окленда». Во 2-м туре Мануэлю Нойеру точно не удастся делать разминку в центральном круге, как было в 1-м, но его команда наверняка проведет в атаке значительную часть матча. В конце концов, пора уже и Харри Кейну забить, а не только почти всем его коллегам по атакующей линии Мюнхена. У «Боки Хуниорс» матч пропустят из-за дисквалификаций Андер Эррера и Николас Фигаль. Это ослабит оборону сине-желтой команды, и голов снова может оказаться много.
Коэффициенты букмекеров подчеркивают эти тренды. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1,21, победа «Бока Хуниорс» оценивается в 14,5, в то время как на ничейный исход можно поставить за 7,10. Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 гола доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2,70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1,46.