Матч «Бавария» — «Бока Хуниорс» 21 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

Тем не менее, мощная «Бавария» все равно является фаворитом матча и вовсе не из-за 10 голов в ворота «Окленда». Во 2-м туре Мануэлю Нойеру точно не удастся делать разминку в центральном круге, как было в 1-м, но его команда наверняка проведет в атаке значительную часть матча. В конце концов, пора уже и Харри Кейну забить, а не только почти всем его коллегам по атакующей линии Мюнхена. У «Боки Хуниорс» матч пропустят из-за дисквалификаций Андер Эррера и Николас Фигаль. Это ослабит оборону сине-желтой команды, и голов снова может оказаться много.