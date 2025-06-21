Матч «Ювентус» — «Видад» 22 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч пройдет в Филадельфии на стадионе Lincoln Financial Field и начнется в 19:00 мск. Главный судья встречи — Саид Мартинес из Гондураса. Игру «Ювентус» — «Видад» в прямом эфире покажет Okko. Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.



На клубном чемпионате мира завершается второй тур. «Ювентус» и «Видад» подходят к матчу с разным количеством очков. Итальянцы расправились с «Аль-Айном» из ОАЭ 5:0, а «Видад» не дал себя разгромить «Манчестер Сити» (0:2).



У «Юве» легкий календарь на клубном ЧМ. После клуба из Эмиратов итальянскому гранду досталась третья команда Марокко. «Старая синьора» определилась с тренером, оставив Тудора, теперь хочет определиться с основным форвардом. «Ювентус» хочет продать Влаховича и взять то ли Осимхена, то ли Джексона. За место в составе собирается побороться и Коло-Муани. Француз как раз сделал дубль в первом туре на клубном ЧМ. Хорош там был и Консейсау-младший, он тоже забил два гола. «Юве» собирается окончательно выкупить техничного португальца у «Порту».



«Видад» дважды пропустил от «Ман Сити» в первом тайме, этот счет и стал итоговым. Хотя моменты еще были как у англичан, так и у марокканцев. В составе «Видада» особенно выделялись Нордин Амрабат и Лорч. Главный тренер Бенахем подготовился к игре и сделал акцент не на контроле мяча (с «Сити» это почти невозможно), а на быстрых контратаках. И при везении «Видад» мог забить минимум один гол.



По мнению букмекеров, «Видад» — явный аутсайдер в этом матче. На победу «Ювентуса» можно поставить за 1,34, на победу марокканцев — за 9,90. Ничья стоит 5,30. Голов от обеих команд тут не ждут, на «обе забьют» дают коэффициент 2,30, а на тотал больше 2,5 — 1,90.