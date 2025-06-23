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Хаби Алонсо высказался о первой победе на посту тренера «Реала»

Мадридский «Реал» обыграл мексиканскую «Пачуку» со счетом 3:1 в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Игра прошла на стадионе «Банк оф Америка». В составе победителей забитыми мячами отметились Джуд Беллингем, он вывел испанскую команду вперед на 35-й минуте, Арда Гюлер (43) и Федерико Вальверде (70). У «Пачуки» гол забил Элиас Монтьель (80).

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа совершил 10 сейвов, повторив лучший результат на клубном чемпионате мира. Ранее столько же сейвов совершил вратарь «Окленда» Нейтан Гарроу в матче с «Бенфикой» (0:6).

Также на 7-й минуте «Реал» остался в меньшинстве. В одном из игровых эпизодов прямую красную карточку получил защитник Рауль Асенсио.

«Когда я увидел красную карточку, сразу понял, что будет очень тяжело. Нам пришлось полностью изменить весь подход к игре. К счастью, ребята это отлично поняли.

Мы сыграли очень зрело, с умом, самоотдачей и дисциплиной, чтобы справиться с тем, как развивался матч, — мы понимали, что он будет для нас очень долгим. В итоге победа 3:1, играя вдесятером, — это потрясающе», — приводит слова Алонсо официальный сайт ФИФА.

Напомним, 25 мая, «Реал» объявил о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера клуба. Соглашение с испанским специалистом рассчитано до 30 июня 2028 года.

Мадридский «Реал» набрал четыре очка после двух туров и занимает первое место в группе H. Следующий матч сливочные проведут 27 июня против «Зальцбурга».

Реал
3:1
Первый тайм: 2:0
Пачука
Футбол, Клубный чемпионат мира, Группа H
22.06.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Bank of America Stadium, 70248 зрителей
Главные тренеры
Хаби Алонсо
Хайме Лосано
Голы
Реал
Джуд Беллингем
(Франсиско Гарсия)
35′
Арда Гюлер
(Гонсало Гарсия)
43′
Федерико Вальверде
(Браим Диас)
70′
Пачука
Элиас Монтиэль
(Хавьер Лопес)
80′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
20
Франсиско Гарсия
14
Орельен Тшуамени
35
Рауль Асенсио
7′
24
Дин Хейсен
8
Федерико Вальверде
12
Трент Александр-Арнолд
78′
22
Антонио Рюдигер
30
Гонсало Гарсия
46′
21
Браим Диас
15
Арда Гюлер
60′
10
Лука Модрич
7
Винисиус Жуниор
87′
44
Виктор Муньос
5
Джуд Беллингем
60′
19
Дани Себальос
Пачука
25
Карлос Морено
8
Брайн Гонсалес
23
Хосе Саломон Рондон
4
Эдуардо Бауэрманн
16
Федерико Перейра
28
Элиас Монтиэль
24
Луис Родригес Аланис
60′
14
Карлос Санчес
12
Алексей Домингес
46′
22
Густаво Даниэль Кабраль
29
Кенеди
60′
19
Хавьер Лопес
18
Агустин Палавесино
18′
72′
32
Виктор Гусман
26
Алан Баутиста
46′
10
Джон Кеннеди
Статистика
0
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
25
3
Удары в створ
11
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
7
8
Фолы
16
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Рамон Абатти
(Бразилия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти