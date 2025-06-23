Хаби Алонсо высказался о первой победе на посту тренера «Реала»

«Когда я увидел красную карточку, сразу понял, что будет очень тяжело. Нам пришлось полностью изменить весь подход к игре. К счастью, ребята это отлично поняли.



Мы сыграли очень зрело, с умом, самоотдачей и дисциплиной, чтобы справиться с тем, как развивался матч, — мы понимали, что он будет для нас очень долгим. В итоге победа 3:1, играя вдесятером, — это потрясающе», — приводит слова Алонсо официальный сайт ФИФА.