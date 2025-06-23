Хаби Алонсо высказался о первой победе на посту тренера «Реала»

Игра прошла на стадионе «Банк оф Америка». В составе победителей забитыми мячами отметились Джуд Беллингем, он вывел испанскую команду вперед на 35-й минуте, Арда Гюлер (43) и Федерико Вальверде (70). У «Пачуки» гол забил Элиас Монтьель (80).
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа совершил 10 сейвов, повторив лучший результат на клубном чемпионате мира. Ранее столько же сейвов совершил вратарь «Окленда» Нейтан Гарроу в матче с «Бенфикой» (0:6).
Также на 7-й минуте «Реал» остался в меньшинстве. В одном из игровых эпизодов прямую красную карточку получил защитник Рауль Асенсио.
«Когда я увидел красную карточку, сразу понял, что будет очень тяжело. Нам пришлось полностью изменить весь подход к игре. К счастью, ребята это отлично поняли.
Мы сыграли очень зрело, с умом, самоотдачей и дисциплиной, чтобы справиться с тем, как развивался матч, — мы понимали, что он будет для нас очень долгим. В итоге победа 3:1, играя вдесятером, — это потрясающе», — приводит слова Алонсо официальный сайт ФИФА.
Напомним, 25 мая, «Реал» объявил о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера клуба. Соглашение с испанским специалистом рассчитано до 30 июня 2028 года.
Мадридский «Реал» набрал четыре очка после двух туров и занимает первое место в группе H. Следующий матч сливочные проведут 27 июня против «Зальцбурга».
Хаби Алонсо
Хайме Лосано
Джуд Беллингем
(Франсиско Гарсия)
35′
Арда Гюлер
(Гонсало Гарсия)
43′
Федерико Вальверде
(Браим Диас)
70′
Элиас Монтиэль
(Хавьер Лопес)
80′
1
Тибо Куртуа
20
Франсиско Гарсия
14
Орельен Тшуамени
35
Рауль Асенсио
7′
24
Дин Хейсен
8
Федерико Вальверде
12
Трент Александр-Арнолд
78′
22
Антонио Рюдигер
30
Гонсало Гарсия
46′
21
Браим Диас
15
Арда Гюлер
60′
10
Лука Модрич
7
Винисиус Жуниор
87′
44
Виктор Муньос
5
Джуд Беллингем
60′
19
Дани Себальос
25
Карлос Морено
8
Брайн Гонсалес
23
Хосе Саломон Рондон
4
Эдуардо Бауэрманн
16
Федерико Перейра
28
Элиас Монтиэль
24
Луис Родригес Аланис
60′
14
Карлос Санчес
12
Алексей Домингес
46′
22
Густаво Даниэль Кабраль
29
Кенеди
60′
19
Хавьер Лопес
18
Агустин Палавесино
18′
72′
32
Виктор Гусман
26
Алан Баутиста
46′
10
Джон Кеннеди
0
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
25
3
Удары в створ
11
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
7
8
Фолы
16
0
Офсайды
2
Главный судья
Рамон Абатти
(Бразилия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти