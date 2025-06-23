Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Манчестер Сити
6
:
Аль-Айн
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
22:00
Сиэтл
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
19.00
X
9.50
П2
1.15
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетико
:
Ботафого
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.90
П2
5.79
Футбол. Зарубежный
завершен
Зальцбург
0
:
Аль-Хиляль
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
3
:
Пачука
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
24.06
Интер
:
Палмейрас
Все коэффициенты
П1
5.41
X
2.50
П2
2.32

Рюдигер пожаловался на проявления расизма в матче с «Пачукой»

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер пожаловался на расистские оскорбления в концовке матча группового этапа клубного чемпионата мира с «Пачукой» (3:1). Об этом сообщает BBC.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Инцидент произошел в компенсированное ко второму тайму время. Между Рюдигером и капитаном «Пачуки» Густаво Кабралем произошел конфликт, после которого немец обратился к судье встречи Рамону Абатти Абелю. В итоге бразильский арбитр активировал антирасистский протокол, скрестив руки на груди, из-за чего игра была остановлена на несколько минут.

Отмечается, что после финального свистка у Рюдигера и Кабраля вновь произошел конфликт. После матча главный тренер «Реала» Хаби Алонсо сообщил, что ФИФА проводит расследование по поводу произошедшего.

«Не было ничего расистского. Я назвал его дерьмовым трусом — так мы говорим в Аргентине. Вот и вся ситуация. Произошла потасовка. Я получил удар ногой. Он сказал, что я ударил его рукой. Мы поспорили. Но не более того. Судья показал антирасистский жест, но я все время повторял одно и то же: “Дерьмовый трус”. За такие слова не должно быть наказания. Это просто такое выражение, и все. У этого не было другого подтекста», — сказал Кабраль после матча.

«Реал» набрал четыре очка и поднялся на первое место в турнирной таблице группы H. В заключительном третьем туре группового раунда мадридский клуб сыграет против «Зальцбурга». Встреча состоится в ночь на пятницу, 27 июня. Начало матча — в 04:00 по московскому времени.

Реал
3:1
Первый тайм: 2:0
Пачука
Футбол, Клубный чемпионат мира, Группа H
22.06.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Bank of America Stadium, 70248 зрителей
Главные тренеры
Хаби Алонсо
Хайме Лосано
Голы
Реал
Джуд Беллингем
(Франсиско Гарсия)
35′
Арда Гюлер
(Гонсало Гарсия)
43′
Федерико Вальверде
(Браим Диас)
70′
Пачука
Элиас Монтиэль
(Хавьер Лопес)
80′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
20
Франсиско Гарсия
14
Орельен Тшуамени
35
Рауль Асенсио
7′
24
Дин Хейсен
8
Федерико Вальверде
12
Трент Александр-Арнолд
78′
22
Антонио Рюдигер
30
Гонсало Гарсия
46′
21
Браим Диас
15
Арда Гюлер
60′
10
Лука Модрич
7
Винисиус Жуниор
87′
44
Виктор Муньос
5
Джуд Беллингем
60′
19
Дани Себальос
Пачука
25
Карлос Морено
8
Брайн Гонсалес
23
Хосе Саломон Рондон
4
Эдуардо Бауэрманн
16
Федерико Перейра
28
Элиас Монтиэль
24
Луис Родригес Аланис
60′
14
Карлос Санчес
12
Алексей Домингес
46′
22
Густаво Даниэль Кабраль
29
Кенеди
60′
19
Хавьер Лопес
18
Агустин Палавесино
18′
72′
32
Виктор Гусман
26
Алан Баутиста
46′
10
Джон Кеннеди
Статистика
0
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
25
3
Удары в створ
11
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
7
8
Фолы
16
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Рамон Абатти
(Бразилия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти