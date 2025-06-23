Рюдигер пожаловался на проявления расизма в матче с «Пачукой»

«Не было ничего расистского. Я назвал его дерьмовым трусом — так мы говорим в Аргентине. Вот и вся ситуация. Произошла потасовка. Я получил удар ногой. Он сказал, что я ударил его рукой. Мы поспорили. Но не более того. Судья показал антирасистский жест, но я все время повторял одно и то же: “Дерьмовый трус”. За такие слова не должно быть наказания. Это просто такое выражение, и все. У этого не было другого подтекста», — сказал Кабраль после матча.