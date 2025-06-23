Рюдигер пожаловался на проявления расизма в матче с «Пачукой»

Инцидент произошел в компенсированное ко второму тайму время. Между Рюдигером и капитаном «Пачуки» Густаво Кабралем произошел конфликт, после которого немец обратился к судье встречи Рамону Абатти Абелю. В итоге бразильский арбитр активировал антирасистский протокол, скрестив руки на груди, из-за чего игра была остановлена на несколько минут.
Отмечается, что после финального свистка у Рюдигера и Кабраля вновь произошел конфликт. После матча главный тренер «Реала» Хаби Алонсо сообщил, что ФИФА проводит расследование по поводу произошедшего.
«Не было ничего расистского. Я назвал его дерьмовым трусом — так мы говорим в Аргентине. Вот и вся ситуация. Произошла потасовка. Я получил удар ногой. Он сказал, что я ударил его рукой. Мы поспорили. Но не более того. Судья показал антирасистский жест, но я все время повторял одно и то же: “Дерьмовый трус”. За такие слова не должно быть наказания. Это просто такое выражение, и все. У этого не было другого подтекста», — сказал Кабраль после матча.
«Реал» набрал четыре очка и поднялся на первое место в турнирной таблице группы H. В заключительном третьем туре группового раунда мадридский клуб сыграет против «Зальцбурга». Встреча состоится в ночь на пятницу, 27 июня. Начало матча — в 04:00 по московскому времени.
Хаби Алонсо
Хайме Лосано
Джуд Беллингем
(Франсиско Гарсия)
35′
Арда Гюлер
(Гонсало Гарсия)
43′
Федерико Вальверде
(Браим Диас)
70′
Элиас Монтиэль
(Хавьер Лопес)
80′
1
Тибо Куртуа
20
Франсиско Гарсия
14
Орельен Тшуамени
35
Рауль Асенсио
7′
24
Дин Хейсен
8
Федерико Вальверде
12
Трент Александр-Арнолд
78′
22
Антонио Рюдигер
30
Гонсало Гарсия
46′
21
Браим Диас
15
Арда Гюлер
60′
10
Лука Модрич
7
Винисиус Жуниор
87′
44
Виктор Муньос
5
Джуд Беллингем
60′
19
Дани Себальос
25
Карлос Морено
8
Брайн Гонсалес
23
Хосе Саломон Рондон
4
Эдуардо Бауэрманн
16
Федерико Перейра
28
Элиас Монтиэль
24
Луис Родригес Аланис
60′
14
Карлос Санчес
12
Алексей Домингес
46′
22
Густаво Даниэль Кабраль
29
Кенеди
60′
19
Хавьер Лопес
18
Агустин Палавесино
18′
72′
32
Виктор Гусман
26
Алан Баутиста
46′
10
Джон Кеннеди
0
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
25
3
Удары в створ
11
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
7
8
Фолы
16
0
Офсайды
2
Главный судья
Рамон Абатти
(Бразилия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти