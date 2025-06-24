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«Интер Майами» в день рождения Месси вышел в плей-офф клубного ЧМ

«Интер Майами» сыграл вничью с «Палмейрасом» (2:2) в матче 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча проходила в Майами на стадионе «Хард Рок». У «Интер Майами» отличились Тадео Алленде (16') и Луис Суарес (65'). «Палмейрас» сравнял счет благодаря голам Паулиньо (80') и Маурисио (87').

Капитан «Интер Майами» Лионель Месси провел на поле весь матч, но не сумел отметиться результативными действиями. В компенсированное к первому тайму время звездный аргентинец получил единственную показанную в матче желтую карточку. В день матча Месси отмечал 38-й день рождения.

В другом матче игрового дня «Порту» сыграл в результативную ничью с египетским «Аль-Ахли» (4:4) и не сумел выйти из группы. Португальский клуб не сумел одержать на групповом этапе ни одной победы.

«Палмейрас» стал победителем группы А и вместе с «Интер Майами» вышел в плей-офф клубного ЧМ. Бразильский клуб в ⅛ финала сыграет с «Ботафого», а команда Лионеля Месси вышла на действующего победителя Лиги чемпионов — «Пари Сен-Жермен».

«Отличный матч для нас. Было сложно играть против одной из лучших команд Южной Америки. В концовке матч был в наших руках, поэтому ощущения странные. Но я бы был доволен, если бы до старта турнира кто-то сказал мне, что мы будем играть вот так против таких клубов. Это исторический вечер для МЛС, потому что мы вошли в число 16 лучших команд мира. МЛС должна гордиться “Интер Майами”, — сказал главный тренер “Интер Майами” Хавьер Маскерано.

Команды, за которые выступал Лионель Месси, выходили из группы во всех 33 случаях, будь то клубный турнир или турнир сборных.

Итоговое положение команд в группе А:

  1. «Палмейрас» (Бразилия) — 5
  2. «Интер Майами» (США) — 5
  3. «Порту» (Португалия) — 2
  4. «Аль-Ахли» (Египет) — 2

Интер
2:2
Первый тайм: 1:0
Палмейрас
Футбол, Клубный чемпионат мира, Группа A
24.06.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium, 60914 зрителей
Главные тренеры
Хавьер Маскерано
Абел Феррейра
Голы
Интер
Тадео Альенде
(Луис Суарес)
16′
Луис Суарес
65′
Палмейрас
Паулу Энрике Паулиньо
(Аллан)
80′
Маурисиу
87′
Составы команд
Интер
19
Оскар Устари
57
Марсело Вейгандт
32
Ноа Аллен
6
Томас Авилес
37
Максимилиано Фалькон
5
Серхио Бускетс
10
Лионель Месси
45+1′
21
Тадео Альенде
77′
11
Бальтасар Родригес
8
Теласко Сеговия
66′
18
Жорди Альба
55
Фредерико Редондо
77′
7
Фабрис-Жан Пико
9
Луис Суарес
73′
30
Бенджамин Кремаши
Палмейрас
21
Вевертон
22
Хоакин Пикерес
41
Эстеван
42
Хосе Мануэль Лопес
15
Густаво Гомес
8
Ричард Риос
2
Луис Маркос Роша
67′
9
Витор Роке
17
Факундо Торрес
55′
10
Паулу Энрике Паулиньо
23
Рафаэл Вейга
46′
18
Маурисиу
26
Мурило
18′
3
Бруно Фукс
30
Лукас Эванжелиста
67′
40
Аллан
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
22
3
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
0
Угловые
7
7
Фолы
9
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти