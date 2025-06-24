«Интер Майами» в день рождения Месси вышел в плей-офф клубного ЧМ

«Отличный матч для нас. Было сложно играть против одной из лучших команд Южной Америки. В концовке матч был в наших руках, поэтому ощущения странные. Но я бы был доволен, если бы до старта турнира кто-то сказал мне, что мы будем играть вот так против таких клубов. Это исторический вечер для МЛС, потому что мы вошли в число 16 лучших команд мира. МЛС должна гордиться “Интер Майами”, — сказал главный тренер “Интер Майами” Хавьер Маскерано.