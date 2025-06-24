«Интер Майами» в день рождения Месси вышел в плей-офф клубного ЧМ

Встреча проходила в Майами на стадионе «Хард Рок». У «Интер Майами» отличились Тадео Алленде (16') и Луис Суарес (65'). «Палмейрас» сравнял счет благодаря голам Паулиньо (80') и Маурисио (87').
Капитан «Интер Майами» Лионель Месси провел на поле весь матч, но не сумел отметиться результативными действиями. В компенсированное к первому тайму время звездный аргентинец получил единственную показанную в матче желтую карточку. В день матча Месси отмечал 38-й день рождения.
В другом матче игрового дня «Порту» сыграл в результативную ничью с египетским «Аль-Ахли» (4:4) и не сумел выйти из группы. Португальский клуб не сумел одержать на групповом этапе ни одной победы.
«Палмейрас» стал победителем группы А и вместе с «Интер Майами» вышел в плей-офф клубного ЧМ. Бразильский клуб в ⅛ финала сыграет с «Ботафого», а команда Лионеля Месси вышла на действующего победителя Лиги чемпионов — «Пари Сен-Жермен».
«Отличный матч для нас. Было сложно играть против одной из лучших команд Южной Америки. В концовке матч был в наших руках, поэтому ощущения странные. Но я бы был доволен, если бы до старта турнира кто-то сказал мне, что мы будем играть вот так против таких клубов. Это исторический вечер для МЛС, потому что мы вошли в число 16 лучших команд мира. МЛС должна гордиться “Интер Майами”, — сказал главный тренер “Интер Майами” Хавьер Маскерано.
Команды, за которые выступал Лионель Месси, выходили из группы во всех 33 случаях, будь то клубный турнир или турнир сборных.
Итоговое положение команд в группе А:
- «Палмейрас» (Бразилия) — 5
- «Интер Майами» (США) — 5
- «Порту» (Португалия) — 2
- «Аль-Ахли» (Египет) — 2
Хавьер Маскерано
Абел Феррейра
Тадео Альенде
(Луис Суарес)
16′
Луис Суарес
65′
Паулу Энрике Паулиньо
(Аллан)
80′
Маурисиу
87′
19
Оскар Устари
57
Марсело Вейгандт
32
Ноа Аллен
6
Томас Авилес
37
Максимилиано Фалькон
5
Серхио Бускетс
10
Лионель Месси
45+1′
21
Тадео Альенде
77′
11
Бальтасар Родригес
8
Теласко Сеговия
66′
18
Жорди Альба
55
Фредерико Редондо
77′
7
Фабрис-Жан Пико
9
Луис Суарес
73′
30
Бенджамин Кремаши
21
Вевертон
22
Хоакин Пикерес
41
Эстеван
42
Хосе Мануэль Лопес
15
Густаво Гомес
8
Ричард Риос
2
Луис Маркос Роша
67′
9
Витор Роке
17
Факундо Торрес
55′
10
Паулу Энрике Паулиньо
23
Рафаэл Вейга
46′
18
Маурисиу
26
Мурило
18′
3
Бруно Фукс
30
Лукас Эванжелиста
67′
40
Аллан
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
22
3
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
0
Угловые
7
7
Фолы
9
3
Офсайды
1
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти