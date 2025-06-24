Клубный ЧМ, теннис, футзал: что посмотреть сегодня

В первом матче на турнире Mallorca Championships 2025 Роман Сафиуллин впервые с марта одержал победу на уровне ATP-тура. На старте турнира на травяных кортах он обыграл француза Александра Мюллера. Теперь за место в ¼ финала россиянин сразится с 21-летним сербом Хамадом Меджедовичем, который в этом сезоне впервые обыграл теннисиста топ-10 — Даниила Медведева — в полуфинале турнира в Марселе. Это будет первый матч соперников друг с другом, победитель встретится с лучшим из пары Артур Риндеркнеш — Феликс Оже-Альяссим.