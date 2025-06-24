Клубный ЧМ, теннис, футзал: что посмотреть сегодня

Клубный чемпионат мира. Группа C. Матч 3-го тура группового этапа. «Бенфика» — «Бавария»
22:00. Где смотреть: Okko.
В третьем туре группы C в городе Шарлотт за выход в плей-офф встретятся европейские клубы «Бенфика» — «Бавария». Мюнхенцы обеспечили себе выход в плей-офф, разгромив новозеландский «Окленд Сити» (10:0) и переиграв в упорном матче «Боку Хуниорс» (2:1). Португальцы имеют в своем активе 4 очка и рискуют покинуть турнир, если проиграют немецкой команде, а в параллельном матче «Бока Хуниорс» с крупным счетом обыграет «Окленд Сити».
Останется ли «Бока Хуниорс» за бортом плей-офф клубного чемпионата мира или ей удастся добиться необходимого результата, и турнир покинет уже «Бенфика». Многие эксперты и букмекеры в матче в Шарлотт считают ничью наиболее вероятным исходом — такой результат выведет в ⅛ финала оба клуба из Европы.
Клубный чемпионат мира. Группа D. Матч 3-го тура группового этапа. «Эсперанс» — «Челси»
04:00 (в ночь на среду). Где смотреть: Okko.
«Челси» во втором туре проиграл «Фламенго», и потому в заключительном туре сыграет матч за выход в плей-офф. У лондонцев и клуба из Туниса по 3 очка, но разница забитых и пропущенных мячей лучше у коллектива Энцо Марески. «Челси» выйдет в ⅛ финала в случае победы или ничьей, а «Эсперанс» устроит только победа над лондонцами.
«Фламенго» в параллельном матче в Орландо встретится с клубом «Лос-Анджелес». Бразильцы уже обеспечили себе первое место в квартете D и могут дать отдохнуть своим лидерам. В ⅛ финала «Фламенго» сыграет с «Бенфикой» или аргентинским клубом «Бока Хуниорс».
⅛ финала турнира на травяных кортах в Мальорке (Испания). Роман Сафиуллин (Россия) — Хамад Меджедович (Сербия).
14:30* (время начала может измениться). Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
В первом матче на турнире Mallorca Championships 2025 Роман Сафиуллин впервые с марта одержал победу на уровне ATP-тура. На старте турнира на травяных кортах он обыграл француза Александра Мюллера. Теперь за место в ¼ финала россиянин сразится с 21-летним сербом Хамадом Меджедовичем, который в этом сезоне впервые обыграл теннисиста топ-10 — Даниила Медведева — в полуфинале турнира в Марселе. Это будет первый матч соперников друг с другом, победитель встретится с лучшим из пары Артур Риндеркнеш — Феликс Оже-Альяссим.
Турнир в Испании является одной из последних проб сил перед главным травяным турниром сезона — 30 июня стартует Уимблдон.
Чемпионат России по футзалу. Финал. 6-й матч. «Газпром-Югра» — «Ухта».
16:25. Где смотреть: «Матч ТВ».
«Ухта» в этом сезоне крайне близка к своему первому чемпионству в истории. Клуб из Республики Коми крайне уверенно начал финальную серию. Однако в предыдущем матче, в котором могли завоевать долгожданный трофей, не смогли показать яркой игры и были разгромлены со счетом 2:7. Это позволило «Газпрому-Югра» вернуться в игру — 3−2 в серии. Получится ли у «Ухты» со второй попытки добиться желаемой цели или более титулованный клуб «Газпром-Югра» приведет серию к «золотой» встрече?