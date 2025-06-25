«Челси» и «Фламенго» вышли в плей-офф клубного чемпионата мира

«Мы очень счастливы. После поражения от “Фламенго” мы хотели выиграть, чтобы продолжить выстраивать менталитет победителей. Игроки хорошо себя показали, теперь мы можем думать о следующем матче. Мы все порадовались тому, что Делап забил гол. Здорово, что он с нами. Теперь у нас есть два-три дня, чтобы подготовиться к следующей игре», — сказал после матча главный тренер «Челси» Энцо Мареска.