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«Челси» и «Фламенго» вышли в плей-офф клубного чемпионата мира

«Челси» разгромил «Эсперанс» (3:0) в матче 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча проходила в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файнэншл Филд». Забитыми мячами отметились Тосин Адарабиойо (45+3'), Лиам Делап (45+5') и Тайрик Джордж (90+7').

Футбол
Клубный чемпионат мира 2025
Группа D, 25.06.2025, 4:00
Эсперанс
0
Челси
3

«Мы очень счастливы. После поражения от “Фламенго” мы хотели выиграть, чтобы продолжить выстраивать менталитет победителей. Игроки хорошо себя показали, теперь мы можем думать о следующем матче. Мы все порадовались тому, что Делап забил гол. Здорово, что он с нами. Теперь у нас есть два-три дня, чтобы подготовиться к следующей игре», — сказал после матча главный тренер «Челси» Энцо Мареска.

Нападающий «Челси» Лиам Делап забил свой первый гол за лондонский клуб. 22-летний футболист был куплен у «Ипсвича» в начале июня за 35,5 млн евро.

«Великолепное чувство. Сегодня нам была необходима победа, и забить первый гол в таком матче — нечто особенное. Что еще важнее, мы вышли из группы», — сказал Делап после матча.

В другом матче группы «Фламенго» сыграл вничью с «Лос-Анджелесом» (1:1) и сумел сохранить за собой первое место в группе D. «Челси» финишировал вторым, отстав от бразильского клуба на один балл.

Итоговое положение команд в группе D:

  1. «Фламенго» (Бразилия) — 7
  2. «Челси» (Англия) — 6
  3. «Эсперанс» (Тунис) — 3
  4. «Лос-Анджелес» (США) — 1

В ⅛ финала клубного чемпионата мира «Челси» сыграет с «Бенфикой», а «Фламенго» — с «Баварией».

Лос-Анджелес
1:1
Первый тайм: 0:0
Фламенго
Футбол, Клубный чемпионат мира, Группа D
25.06.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Camping World Stadium
Главные тренеры
Стивен Черандоло
Фелипе Луис
Голы
Лос-Анджелес
Денис Буанга
(Тимоти Тилльманн)
84′
Фламенго
Уоллас Ян
(Жорже Луиз Фреллу Жоржиньо)
86′
Составы команд
Лос-Анджелес
1
Уго Льорис
33
Аарон Лонг
4
Эдди Сегура
14
Серхи Паленсия
24
Райан Холлингсхед
99
Денис Буанга
6
Лима Игор Жезус
45+4′
5
Сантос да Силва Марлон
46′
29
Артем Смоляков
30
Давид Мартинес
70′
11
Тимоти Тилльманн
26
Явайро Дилросюн
61′
9
Оливье Жиру
8
Марко Дельгадо
75′
89′
23
Фрэнки Амайя
Фламенго
1
Аугустин Росси
2
Гильермо Варела
3
Лео Ортис
13
Данилу
29
Аллан
26
Алекс Сандру
82′
17
Матиас Винья
7
Луис Араужу
70′
27
Бруну Энрике
52
Эвертон Араужо
59′
30
Ришард Делгаду де Оливейра Микаэл
10
Джорджиан Де Арраскаэта
70′
64
Уоллас Ян
9
Гильерме Абреу дос Сантос Педру
82′
21
Жорже Луиз Фреллу Жоржиньо
52
Эверттон
82′
23
Жуниньо
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
19
1
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
6
7
Фолы
11
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Салман Флахи
(Катар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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