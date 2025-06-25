Матвей Сафонов полностью погасил долг по алиментам

«Погашен долг в полном объеме», — заявил юрист Матвея Сафонова в суде. Представители Анастасии Казачек, бывшей жены футболиста, в суде подтвердили эту информацию и отозвали заявление о его банкротстве.
26 августа 2024 года Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского суда, согласно которому Сафонов обязан выплатить своей бывшей супруге больше 60 млн рублей — задолженность по алиментам на их общую дочь.
10 декабря 2024 года кассация оставила в силе решение, по которому Сафонов должен платить на ребенка по ¼ от своей зарплаты. 20 декабря Никулинский районный суд Москвы отклонил иск голкипера к его бывшей супруге о нарушении прав на общение с ребенком. В то же время было отклонено ходатайство Анастасии Казачек о проведении в отношении футболиста судебно-психологической экспертизы.
В марте 2025 года Сафонов женился во второй раз. Избранницей Матвея стала Марина Кондратюк, с которой он познакомился в самолете. Девушка работала стюардессой на чартерных рейсах «Краснодара».
Сафонов перешел в «ПСЖ» в июле 2024 года из «Краснодара». В минувшем сезоне 26-летний Сафонов принял участие в 17 матчах «ПСЖ» во всех турнирах, семь из которых он отыграл «на ноль». Действующее контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. В составе парижан он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.
По данным СМИ, в это межсезонье российский голкипер может сменить команду. Интерес к Сафонову проявляют турецкий «Галатасарай» и английский «Борнмут».