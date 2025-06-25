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«Барселона» назвала дату возвращения на «Камп Ноу»

«Барселона» в последний раз играл на «Камп Ноу» в мае 2023 года. В этот период каталонцы проводили домашние матчи на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images

Стадион «Камп Ноу», ранее закрытый на реконструкцию, после более чем двухлетнего перерыва вновь примет матч «Барселоны» 10 августа 2025 года, сообщается на сайте футбольного клуба.

Отмечается, что возвращение «Барселоны» на домашнюю арену состоится в рамках Кубка Жоана Гампера — ежегодного товарищеского турнира. По данным СМИ, соперником сине-гранатовых с высокой долей вероятности станет итальянский «Комо», который тренирует Сеск Фабрегас.

«Это возвращение представляет собой исторический момент для клуба и его болельщиков. После более чем двух лет капитального ремонта и временного переезда, “Барселона” снова почувствует волнение футбола в своем легендарном храме», — сообщила пресс-служба клуба.

«Однако важно отметить, что возвращение произойдет во время строительных работ в различных зонах стадиона. Оставшиеся работы включают завершение нового третьего яруса, двухъярусной VIP-зоны, установку крыши, финальную отделку внутренних помещений и благоустройство прилегающей к стадиону территории», — говорится в заявлении на официальном сайте «Барселоны».

«Барселона» в сезоне‑2024/25 выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

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