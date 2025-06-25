Победитель Лиги чемпионов Лаллана объявил о завершении карьеры

Адам Лаллана завершил игровую карьеру. Об этом футболист сообщил в соцсетях.
«Я объявляю о завершении карьеры с огромным чувством благодарности и гордости. Я не могу быть более признателен за предоставленные мне возможности и поддержку, которую я получил на этом пути. Я горжусь своей игровой карьерой и ни о чем не жалею. Я принимаю все взлеты и падения, поскольку они сформировали меня таким, какой я есть, и с нетерпением жду всего, что принесет будущее», — написал Лаллана.
Свой последний сезон полузащитник провел в родном «Саутгемптоне». На его счету 18 матчей во всех турнирах и 2 результативные передачи. «Саутгемптон» по итогам сезона занял последнее, двадцатое, место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги и вылетел в Чемпионшип.
Лаллана на протяжении всей карьеры выступал в Англии. С 2014-го по 2020 год воспитанник «Саутгемптона» выступал за «Ливерпуль», в составе которого выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и стал чемпионом Англии, после чего перешел в «Брайтон».
В активе Адама Лалланы 3 гола в 34 матчах за сборную Англии.