Победитель Лиги чемпионов Лаллана объявил о завершении карьеры

«Я объявляю о завершении карьеры с огромным чувством благодарности и гордости. Я не могу быть более признателен за предоставленные мне возможности и поддержку, которую я получил на этом пути. Я горжусь своей игровой карьерой и ни о чем не жалею. Я принимаю все взлеты и падения, поскольку они сформировали меня таким, какой я есть, и с нетерпением жду всего, что принесет будущее», — написал Лаллана.