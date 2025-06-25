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«Арсенал» выкупил вратаря Кепу у «Челси» за 5 млн фунтов

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага переходит в «Арсенал». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По информации источника, «канониры» активировали пункт об отступных в размере 5 млн фунтов (5,85 млн евро), предварительно договорившись с вратарем об условиях личного контракта. «Арсенал» рассматривает 30-летнего испанца как потенциального дублера первого вратаря команды Давида Райи.

Из-за особенностей бухгалтерского учета «Арсенал» объявит о переходе Кепы в июле, когда начнется новый финансовый год. «Челси» получит за Кепу сумму, которая почти в 14 раз меньше уплаченной за него шесть лет назад.

Кепа перешел в «Челси» летом 2018 года из «Атлетика» за 80 млн евро. Этот переход до сих пор остается самым дорогим вратарским трансфером в истории футбола.

В общей сложности Кепа провел за лондонский клуб 140 матчей, в которых пропустил 168 мячей и 43 раза оставлял ворота в неприкосновенности. Предыдущие два сезона испанец провел в арендах в мадридском «Реале» и «Борнмуте».

Кепа станет третьим игроком-баском в составе «Арсенала». В клубе уже выступает полузащитник Микель Мерино, а на следующей неделе команду пополнит опорник Мартин Субименди, выкупленный у «Реала Сосьедад» за 65 млн евро. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета также по происхождению является баском.

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