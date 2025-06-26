Клубный ЧМ, Мирра Андреева, волейбол: что посмотреть сегодня

На проходящем в США клубном чемпионате мира состоятся завершающие матчи группового этапа. В третьем туре группы G встретятся команды, которые уже обеспечили себе выход в ⅛ финала турнира. «Ювентус» и «Манчестер Сити» в предыдущих двух турах обыграли марокканский «Видад» и «Аль-Айн» из ОАЭ. В случае ничьей первое место в группе останется за туринцами, поэтому подопечные Пепа Гвардиолы, чтобы избежать вероятной встречи с мадридским «Реалом» уже в первом раунде плей-офф, постараются сегодня победить.