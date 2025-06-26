Клубный ЧМ, Мирра Андреева, волейбол: что посмотреть сегодня

Клубный чемпионат мира. Группа G. Матч 3-го тура группового этапа. «Ювентус» — «Манчестер Сити»
22:00. Где смотреть: Okko.
На проходящем в США клубном чемпионате мира состоятся завершающие матчи группового этапа. В третьем туре группы G встретятся команды, которые уже обеспечили себе выход в ⅛ финала турнира. «Ювентус» и «Манчестер Сити» в предыдущих двух турах обыграли марокканский «Видад» и «Аль-Айн» из ОАЭ. В случае ничьей первое место в группе останется за туринцами, поэтому подопечные Пепа Гвардиолы, чтобы избежать вероятной встречи с мадридским «Реалом» уже в первом раунде плей-офф, постараются сегодня победить.
Клубный чемпионат мира. Группа H. Матч 3-го тура группового этапа. «Ред Булл Зальцбург» — «Реал Мадрид»
04:00 (в ночь на пятницу). Где смотреть: Okko.
В Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшл Филд» в очном поединке сойдутся лидеры квартета H. В активе «Зальцбурга» и «Реала» по 4 очка — обе команды сыграли вничью с саудовским «Аль-Хилялем» и обыграли мексиканскую «Пачуку». Известно, что Килиан Мбаппе точно не сможет помочь «сливочным» в финальной игре группового этапа. Француз не попал в заявку на матч и продолжает восстанавливаться от гастроэнтерита. 25 июня он провел первую тренировку в общей группе.
В параллельной встрече «Аль-Хилялю» надо обыграть «Пачуку», чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф. Новая команда Симоне Индзаги заинтересована в крупной победе — не исключено, что судьбу двух первых мест в группе H решит разница забитых и пропущенных мячей.
Четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге (Германия). Мирра Андреева (Россия, 3) — Линда Носкова (Чехия).
18:30* (время начала может измениться). Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Седьмая ракетка мира Мирра Андреева начала турнир WTA 500 в Бад-Хомбурге с ⅛ финала, где в трех сетах в 4-й раз в сезоне переиграла Клару Таусон из Дании. В четвертьфинале соперницей Мирры будет чешка Линда Носкова. Девушки в пятый раз встретятся друг с другом — счет в противостоянии 3−1 в пользу Андреевой.
Также в Бад-Хомбурге сегодня будет бороться за выход в полуфинал 18-я ракетка мира Екатерина Александрова. Соперницей россиянки будет полька Ига Швентек. Теннисистки ранее играли пять раз, и счет личных встреч пока 3−2 в пользу польской спортсменки.
Волейбол (мужчины). Лига наций. Сербия — Куба, предварительный этап
21:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Сербы, имея хороший атакующий состав, провалили начало турнира и занимают последнее место в турнирной таблице, победив всего один раз в пяти встречах. Подопечные экс-тренера «Белогорья» и кемеровского «Кузбасса» Георге Крецу уступили сборным Китая, Японии, Польши и Ирана. Куба также на данный момент имеет всего 6 очков в своем активе, но в предыдущем матче волейболисты этой страны переиграли крепкую сборную Германии. Матч состоится в Белграде. Сможет ли сербская волейбольная команда на домашней площадке прервать серию неудач и набрать три очка?