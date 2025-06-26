Криштиану Роналду продлил контракт с «Аль-Насром» на два года

Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе 2023 года. За два с половиной года он провел за саудовский клуб 105 матчей, в которых забил 93 мяча и отдал 19 голевых передач. Криштиану выиграл с «Аль-Насром» лишь один турнир — Кубок арабских чемпионов, который носит полуофициальный характер.