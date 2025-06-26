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Криштиану Роналду продлил контракт с «Аль-Насром» на два года

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продлил контракт с «Аль-Насром». Об этом сообщает официальный сайт саудовского клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Действующий контракт 40-летнего португальца истекал 30 июня. Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года.

«Начинается новая глава. Та же страсть, та же мечта. Давайте творить историю вместе», — написал Роналду в соцсетях.

Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе 2023 года. За два с половиной года он провел за саудовский клуб 105 матчей, в которых забил 93 мяча и отдал 19 голевых передач. Криштиану выиграл с «Аль-Насром» лишь один турнир — Кубок арабских чемпионов, который носит полуофициальный характер.

Заработная плата Роналду по предыдущему соглашению с «Аль-Насром» составляла 200 млн евро в год, что делало его самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. За два с половиной года в Саудовской Аравии португалец заработал не менее 500 млн евро.

В минувшем сезоне «Аль-Наср» занял третье место в чемпионате Саудовской Аравии, отстав от «Аль-Иттихада» на 13 очков. Также клуб из Эр-Рияда вылетел в ⅛ финала Кубка Короля, проиграв «Аль-Тавуну» (0:1), и дошел до полуфинала азиатской Лиги чемпионов, где уступил «Кавасаки Фронтале» (2:3).

Роналду является мировым рекордсменом по количеству забитых мячей за карьеру. На его счету 938 голов в 1281 матче. Ему нужно забить еще 62 гола, чтобы покорить отметку в 1000 забитых мячей.