Головин принял участие в презентации новой формы «Монако»

Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА за 30 млн евро. В минувшем сезоне 29-летний россиянин провел 29 матчей, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу. Контракт Головина с монегасками рассчитан до лета 2029 года.