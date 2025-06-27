Головин принял участие в презентации новой формы «Монако»

В презентации нового комплекта приняли участие пять футболистов «Монако», среди которых был российский полузащитник команды Александр Головин.
Футболка выполнена в классическом для «Монако» сочетании красного и белого цветов с диагональным разделением. Также на форме присутствуют вертикальные полосы. Комплект вдохновлен формой сезона-1959/60, когда монегаски завоевали первый трофей в своей истории — Кубок Франции.
Новым техническим спонсором монегасков стал японский бренд Mizuno, который сменил итальянскую фирму Kappa, занимавшуюся производством формы для клуба с 2019 года. Титульным спонсором команды второй год подряд будет местный ювелирный бренд APM Monaco.
Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА за 30 млн евро. В минувшем сезоне 29-летний россиянин провел 29 матчей, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу. Контракт Головина с монегасками рассчитан до лета 2029 года.
Ранее сообщалось, что «Монако» выставил Головина на трансфер. Агент россиянина немедленно опроверг эту информацию, назвав эти слухи «бредятиной».
Новый розыгрыш чемпионата Франции стартует 15 августа.