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Матч «Фламенго» — «Бавария» 29 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

В воскресенье, 29 июня, на клубном чемпионате мира «Фламенго» поспорит с «Баварией» за выход в ¼ финала клубного ЧМ.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Фламенго» и «Бавария» попали в нижнюю часть сетки, победитель этой пары выходит на победителя матча «ПСЖ» — «Интер Майами». Бразильцев тренирует молодой тренер Луис Фелипе, поигравший в свое время за «Челси» и «Атлетико». Он уже успел выиграть Кубок Бразилии, Суперкубок Бразилии и чемпионат Кариока. «Фламенго» на клубном ЧМ был первым в группе C, у него две победы — в том числе над «Челси» 2:1 — и ничья. Здесь играют опытные защитники Данило, Алекс Сандро, экс-динамовец Варела, недавно пришел Жоржиньо из «Арсенала». Главная звезда команды — плеймейкер де Арраскаэта.

«Бавария» неожиданно вышла в плей-офф со второго места. Немцы не пожалели «Окленд» в первом туре (10:0), разобрались с «Бока Хуниорс» (2:1) и неожиданно уступили «Бенфике» (1:2), хотя моментов, чтобы не проиграть и даже победить, было много. Главный бомбардир Кейн пока скромничает на американской земле, у него всего один гол. Мусиала и Олисе забили по три мяча. Это последний турнир для Томаса Мюллера, легенда «Баварии» приехал в США с особой мотивацией. Также после КЧМ команду покинет Сане.

Матч пройдет на стадионе Hard Rock Stadium в Майами и начнется в 23:00 мск. Главным арбитром назначен Майкл Оливер из Англии. Игру «Фламенго» — «Бавария» в прямом эфире покажет Okko. Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Букмекеры называют «Баварию» фаворитом в этом матче, на ее победу в основное время предлагают коэффициент 1,70. Ничья стоит 4,10, победа «Фламенго» — 4,90. На «обе забьют» можно поставить за 1,69, а на тотал больше 2,5 — за 1,73.

Футбол. Зарубежный
29.06
Фламенго
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
5.11
X
4.15
П2
1.68
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