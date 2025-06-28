Матч «Фламенго» — «Бавария» 29 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

«Бавария» неожиданно вышла в плей-офф со второго места. Немцы не пожалели «Окленд» в первом туре (10:0), разобрались с «Бока Хуниорс» (2:1) и неожиданно уступили «Бенфике» (1:2), хотя моментов, чтобы не проиграть и даже победить, было много. Главный бомбардир Кейн пока скромничает на американской земле, у него всего один гол. Мусиала и Олисе забили по три мяча. Это последний турнир для Томаса Мюллера, легенда «Баварии» приехал в США с особой мотивацией. Также после КЧМ команду покинет Сане.