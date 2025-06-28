Матч «Фламенго» — «Бавария» 29 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

«Фламенго» и «Бавария» попали в нижнюю часть сетки, победитель этой пары выходит на победителя матча «ПСЖ» — «Интер Майами». Бразильцев тренирует молодой тренер Луис Фелипе, поигравший в свое время за «Челси» и «Атлетико». Он уже успел выиграть Кубок Бразилии, Суперкубок Бразилии и чемпионат Кариока. «Фламенго» на клубном ЧМ был первым в группе C, у него две победы — в том числе над «Челси» 2:1 — и ничья. Здесь играют опытные защитники Данило, Алекс Сандро, экс-динамовец Варела, недавно пришел Жоржиньо из «Арсенала». Главная звезда команды — плеймейкер де Арраскаэта.
«Бавария» неожиданно вышла в плей-офф со второго места. Немцы не пожалели «Окленд» в первом туре (10:0), разобрались с «Бока Хуниорс» (2:1) и неожиданно уступили «Бенфике» (1:2), хотя моментов, чтобы не проиграть и даже победить, было много. Главный бомбардир Кейн пока скромничает на американской земле, у него всего один гол. Мусиала и Олисе забили по три мяча. Это последний турнир для Томаса Мюллера, легенда «Баварии» приехал в США с особой мотивацией. Также после КЧМ команду покинет Сане.
Букмекеры называют «Баварию» фаворитом в этом матче, на ее победу в основное время предлагают коэффициент 1,70. Ничья стоит 4,10, победа «Фламенго» — 4,90. На «обе забьют» можно поставить за 1,69, а на тотал больше 2,5 — за 1,73.