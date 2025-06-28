Матч «Бенфика» — «Челси» 28 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

На клубном ЧМ в США пришло время матчей на вылет. «Бенфика» неожиданно заняла первое место в группе В, опередив «Баварию» благодаря победе над ней в последнем туре со счетом 1:0. Правда, стоит отметить, что соперник выставил на матч экспериментальный состав. До этого подопечные Бруну Лаже сыграли вничью с «Бока Хуниорс» 2:2 и разгромили новозеландский «Окленд Сити» со счетом 6:0. Нестареющий чемпион мира Анхель Ди Мария забил за групповой этап целых 3 гола, правда, все три с пенальти.
«Челси» занял второе место в группе D из-за поражения от бразильского «Фламенго» со счетом 1:3 во втором туре. В матчах с «Лос-Анджелесом» (2:0) и «Эсперансом» (3:0) никаких проблем у команды Энцо Марески не возникло, что позволило тренеру активно экспериментировать с составом. Календарь и результаты матчей клубного чемпионата мира 2025 вы можете найти здесь.
Сетка плей-офф уже сформирована, поэтому известно, что победитель этого матча на стадии ¼ финала встретится с клубом из Бразилии — это будет «Палмейрас» или «Ботафого», которые выяснят, кто из них сильнее, чуть ранее.
Букмекеры в этой встрече отдают предпочтение лондонскому клубу. Поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 2,05. Шансы «Бенфики» оценили в 3,70. Ничья по итогам двух таймов, означающая дополнительное время, идет с коэффициентом 3,45. Шансы «Челси» на попадание в четвертьфинал оцениваются коэффициентом 1,49, а «Бенфики» — 2,65.