Матч «Бенфика» — «Челси» 28 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

На клубном ЧМ в США пришло время матчей на вылет. «Бенфика» неожиданно заняла первое место в группе В, опередив «Баварию» благодаря победе над ней в последнем туре со счетом 1:0. Правда, стоит отметить, что соперник выставил на матч экспериментальный состав. До этого подопечные Бруну Лаже сыграли вничью с «Бока Хуниорс» 2:2 и разгромили новозеландский «Окленд Сити» со счетом 6:0. Нестареющий чемпион мира Анхель Ди Мария забил за групповой этап целых 3 гола, правда, все три с пенальти.