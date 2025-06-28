Матч «ПСЖ» — «Интер Майами» 29 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

После группового раунда на турнире в США остается только один местный клуб, зато с самым звездным составом. Лионель Месси и компания в группе А сыграли вничью с египетским «Аль-Ахли» (0:0), затем в ключевой игре одолели португальский «Порту» (2:1), причем уступали до начала второго тайма, а в последнем туре добились почетной ничьей с бразильским «Палмейрасом» (2:2), а ведь могли и победить: до 80-й минуты счет на табло в Майами был 2:0 в пользу хозяев. Как итог второе место в группе. Две главные звезды команды, президентом и совладельцем которой является сэр Дэвид Бекхэм, пока забили по голу. Суарес отличился в матче с «Палмейрасом», а Месси забил классический победный гол со штрафного удара в ворота «Порту».
Дальнейшие подвиги клуба из Майами под большим вопросом, ведь соперник в первом матче на вылет — «ПСЖ», один из фаворитов всего турнира. Действующие победители Лиги чемпионов стартовали эффектным разгромом мадридского «Атлетико» (4:0), затем неожиданно проиграли «Ботафого» — все бразильские клубы пока очень успешны на этом турнире — но в итоге вырвали первое место в группе В, одолев «Сиэтл Саундерс» (2:0). Все шесть голов забили разные футболисты, но ни разу не отличился герой финала Лиги чемпионов Дезире Дуэ, а бомбардир Усман Дембеле пока травмирован.
Победитель битвы Парижа и Майами в четвертьфинале встретится либо с «Баварией», либо с «Фламенго». Календарь и результаты матчей клубного чемпионата мира 2025 вы можете найти здесь.
Букмекеры считают парижан безоговорочными фаворитами. Сделать ставку на успех «ПСЖ» в основное время можно за 1,20. Поставить на команду Лионеля Месси можно с коэффициентом 12,50, а на ничью — за 6,80. Эксперты рассчитывают на результативный футбол. Ставка на тотал больше 3,5 голов оценивается коэффициентом 1,80, а меньше 3,5 — 2,00.