Матч «ПСЖ» — «Интер Майами» 29 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

После группового раунда на турнире в США остается только один местный клуб, зато с самым звездным составом. Лионель Месси и компания в группе А сыграли вничью с египетским «Аль-Ахли» (0:0), затем в ключевой игре одолели португальский «Порту» (2:1), причем уступали до начала второго тайма, а в последнем туре добились почетной ничьей с бразильским «Палмейрасом» (2:2), а ведь могли и победить: до 80-й минуты счет на табло в Майами был 2:0 в пользу хозяев. Как итог второе место в группе. Две главные звезды команды, президентом и совладельцем которой является сэр Дэвид Бекхэм, пока забили по голу. Суарес отличился в матче с «Палмейрасом», а Месси забил классический победный гол со штрафного удара в ворота «Порту».