Мадридский «Атлетико» объявил об уходе Сесара Аспиликуэты

За «Атлетико» Аспиликуэта успел провести 53 матча, забить гол и отдать две результативные передачи. Большую часть карьеры Аспиликуэта провел в «Челси», с которым дважды становился чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов и два раза побеждал в Лиге Европы. Также в своей карьере спортсмен играл за «Осасуну» и «Марсель».