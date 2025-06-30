Мадридский «Атлетико» объявил об уходе Сесара Аспиликуэты

«Большое спасибо, Сесар, за твою приверженность и лидерство на протяжении всей карьеры в “Атлетико”. С наилучшими пожеланиями в твоих следующих вызовах!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба.
За «Атлетико» Аспиликуэта успел провести 53 матча, забить гол и отдать две результативные передачи. Большую часть карьеры Аспиликуэта провел в «Челси», с которым дважды становился чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов и два раза побеждал в Лиге Европы. Также в своей карьере спортсмен играл за «Осасуну» и «Марсель».
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.
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