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Юрген Клопп назвал лучшего футбольного тренера в истории

Бывший наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, кого считает лучшим футбольным тренером в истории.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«У меня было несколько действительно отличных моментов с сэром Алексом Фергюсоном. Это большая честь даже говорить с ним. Для менеджера это самое лучшее, что можно сделать — сидеть и слушать. Мне понадобилось десять минут, чтобы понять, что он говорит.

Фергюсон — самый большой тренер в мире. Я его очень уважаю. То, что он сделал в своей жизни как тренер, это будет нелегко повторить», — приводит слова Клоппа Give me Sport.

Напомним, сэр Алекс Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986-го по 2013 год. Под его руководством красные дьяволы выиграли 38 трофеев, в том числе клуб 13 раз стал чемпионом Англии, а также дважды выиграл Лигу чемпионов в 1999 и 2008 годах.

Ранее Фергюсон высказался о новом стадионе «МЮ». Владельцы клуба подтвердили информацию о планах на строительство. По данным СМИ, на это уйдет около пяти лет, стоимость проекта превысит £2 млрд.

Ожидается, что проект будет приносить £7,3 млрд в год в экономику Великобритании и привлекать 1,8 млн болельщиков, а также создаст 92 тысячи новых рабочих мест.

— «Манчестер Юнайтед» всегда должен стремиться к лучшему во всем, как на поле, так и за его пределами, включая стадион, на котором мы играем. «Олд Траффорд» хранит для меня множество особенных воспоминаний, но мы должны быть смелыми и воспользоваться этим шансом построить новый дом, соответствующий требованиям будущего, где будет создаваться новая история", — приводит слова Фергюсона пресс-служба английского клуба.


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