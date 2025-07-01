Юрген Клопп назвал лучшего футбольного тренера в истории

«У меня было несколько действительно отличных моментов с сэром Алексом Фергюсоном. Это большая честь даже говорить с ним. Для менеджера это самое лучшее, что можно сделать — сидеть и слушать. Мне понадобилось десять минут, чтобы понять, что он говорит.



Фергюсон — самый большой тренер в мире. Я его очень уважаю. То, что он сделал в своей жизни как тренер, это будет нелегко повторить», — приводит слова Клоппа Give me Sport.