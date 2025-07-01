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Определилась вторая пара четвертьфиналистов клубного ЧМ

«Манчестер Сити» уступил «Аль-Хилялю» в ⅛ финала клубного чемпионата мира со счетом 3:4 в дополнительное время.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла в Орландо. Дубль в составе победителей оформил Маркос Леонардо (46-я и 112-я минуты), еще по одному голу забили Малком (52) и Калиду Кулибали (94). В составе «Манчестер Сити» мячи на счету Бернарду Силвы (9), Эрлинга Холанда (55) и Фила Фодена (104).

«Манчестер Сити» не выиграет ни одного трофея по ходу календарного 2025 года. Ранее в сезоне-2024/25 команда Хосепа Гвардиолы проиграла «Кристал Пэлас» (0:1) в финале Кубка Англии, уступила в Кубке лиги «Тоттенхэму» (1:2), заняла третье место в АПЛ и не смогла обыграть мадридский «Реал» (2:3, 1:3) в стыковых матчах Лиги чемпионов.

В четвертьфинале саудовский «Аль-Хиляль» под руководством Симоне Индзаги встретится с бразильским «Флуминенсе». Матч пройдет 4 июля в 22:00 мск.

Ранее бразильский клуб выбил из турнира бывшую команду Индзаги итальянский «Интер» (2:0).

Первой четвертьфинальной парой клубного чемпионата мира стали действующий победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» и мюнхенская «Бавария». Парижане в ⅛ финала разгромили «Интер Майами» со счетом 4:0. «Бавария» была сильнее бразильского «Фламенго» (4:2).

Клубный чемпионат мира проходит в США и завершится 13 июля. Финальный матч пройдет на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси.


Манчестер Сити
3:4
Первый тайм: 1:0
Аль-Хиляль
Футбол, Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
1.07.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Camping World Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Симоне Индзаги
Голы
Манчестер Сити
Бернарду Силва
(Илкай Гюндоган)
9′
Эрлин Холанн
55′
Фил Фоден
(Райан Шерки)
104′
Аль-Хиляль
Маркус Леонарду
46′
Филипе Силва Малком
(Жоау Канселу)
52′
Калиду Кулибали
(Рубен Невеш)
94′
Маркус Леонарду
112′
Составы команд
Манчестер Сити
31
Эдерсон
21
Райан Аит Нури
26
Савио
11
Жереми Доку
3
Рубен Диаш
20
Бернарду Силва
27
Матеус Нунес
39′
53′
6
Натан Аке
9
Эрлин Холанн
91′
7
Омар Мармуш
4
Тиджани Рейндерс
91′
29
Райан Шерки
24
Йошко Гвардиол
27′
53′
25
Мануэль Аканджи
105+1′
19
Илкай Гюндоган
53′
16
Родри
100′
47
Фил Фоден
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
3
Калиду Кулибали
6
Ренан Лоди
8
Рубен Невеш
22
Сергей Милинкович-Савич
20
Жоау Канселу
88′
5
Али Аль-Булаихи
24
Мотеб Аль-Арби
88′
88
Хамад Аль-Ями
28
Мохамед Канно
83′
78
Али Ладжами
16
Нассер Аль-Давсари
106′
18
Мусаб Аль-Джуваир
77
Филипе Силва Малком
64′
27
Кайо Сезар
11
Маркус Леонарду
113′
116′
7
Халид Аль-Гханнам
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
30
Удары (всего)
17
14
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
19
Угловые
4
17
Фолы
7
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Валенсуэла
(Венесуэла)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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