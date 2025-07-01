Гвардиола отреагировал на вылет «Ман Сити» с клубного ЧМ

«На таких этапах все игры сложные. Мы позволили сопернику играть в переходах, но сами создали много моментов и в целом были хороши.



Мы создали много моментов, Буну сделал несколько невероятных сейвов. Больше нечего сказать.



У меня такое чувство, что дела у команды идут хорошо, но мы возвращаемся домой, и теперь пришло время отдохнуть, освежить голову и вернуться в следующем сезоне», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».