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Гвардиола отреагировал на вылет «Ман Сити» с клубного ЧМ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение в ⅛ финала клубного чемпионата мира от саудовского «Аль-Хиляля» со счетом 3:4 в дополнительное время.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, встреча прошла в Орландо. Дубль в составе победителей оформил Маркос Леонардо (46-я и 112-я минуты), еще по одному голу забили Малком (52) и Калиду Кулибали (94). В составе «Манчестер Сити» мячи на счету Бернарду Силвы (9), Эрлинга Холанда (55) и Фила Фодена (104).

«На таких этапах все игры сложные. Мы позволили сопернику играть в переходах, но сами создали много моментов и в целом были хороши.

Мы создали много моментов, Буну сделал несколько невероятных сейвов. Больше нечего сказать.

У меня такое чувство, что дела у команды идут хорошо, но мы возвращаемся домой, и теперь пришло время отдохнуть, освежить голову и вернуться в следующем сезоне», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» является действующим победителем клубного чемпионата мира. В 2023 году горожане в финале обыграли бразильский «Флуминенсе» со счетом 4:0. Английский клуб не выиграет ни одного трофея по ходу календарного 2025 года.

В четвертьфинале саудовский «Аль-Хиляль» под руководством Симоне Индзаги встретится с бразильским «Флуминенсе». Матч пройдет 4 июля в 22:00 мск.


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