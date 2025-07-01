Гвардиола отреагировал на вылет «Ман Сити» с клубного ЧМ

Напомним, встреча прошла в Орландо. Дубль в составе победителей оформил Маркос Леонардо (46-я и 112-я минуты), еще по одному голу забили Малком (52) и Калиду Кулибали (94). В составе «Манчестер Сити» мячи на счету Бернарду Силвы (9), Эрлинга Холанда (55) и Фила Фодена (104).
«На таких этапах все игры сложные. Мы позволили сопернику играть в переходах, но сами создали много моментов и в целом были хороши.
Мы создали много моментов, Буну сделал несколько невероятных сейвов. Больше нечего сказать.
У меня такое чувство, что дела у команды идут хорошо, но мы возвращаемся домой, и теперь пришло время отдохнуть, освежить голову и вернуться в следующем сезоне», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити» является действующим победителем клубного чемпионата мира. В 2023 году горожане в финале обыграли бразильский «Флуминенсе» со счетом 4:0. Английский клуб не выиграет ни одного трофея по ходу календарного 2025 года.
В четвертьфинале саудовский «Аль-Хиляль» под руководством Симоне Индзаги встретится с бразильским «Флуминенсе». Матч пройдет 4 июля в 22:00 мск.