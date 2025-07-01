Матч «Реал» — «Ювентус» 1 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

Мадридский «Реал» вышел в плей-офф, заняв первое место в группе Н. Подопечные Хаби Алонсо стартовали ничьей с саудовским «Аль-Хилялем» (1:1), а затем уверенно справились с мексиканской «Пачукой» (3:1) и австрийским «Зальцбургом» (3:0). «Ювентус» стал вторым в группе G. Команда Игора Тудора разгромила «Аль-Айн» из ОАЭ (5:0) и марокканский «Видад» (4:1), но затем сама крупно проиграла «Манчестер Сити» (2:5). Победитель встречи отправится в четвертьфинал, где его соперником станет лучшая команда из пары «Боруссия» Дортмунд — «Монтеррей». Календарь и результаты матчей клубного чемпионата мира 2025 вы можете найти здесь.
Работу Хаби Алонсо, который в мае принял команду у Карло Анчелотти, пока хвалят, пусть и сдержанно. И это новый тренер еще не мог проверить в деле главного бомбардира Килиана Мбаппе, который восстанавливался после гастроэнтерита и против «Ювентуса» уже может получить игровое время. «Ювентус» уверенно выглядел против уступающих ему в классе команд, но провалил встречу с «Ман Сити», а ведь «Реал» на сегодня смотрится еще сильнее. Но у «Старой синьоры» есть свои козыри, например, турецкий атакующий футболист Кенан Йылдыз, который забил уже четыре мяча на этом турнире.
Фаворитом в матче «Реала» и «Ювентуса» считается «королевский клуб». Поставить на победу Мадрида в основное время можно с коэффициентом 1,85, а шансы «Ювентуса» оценили в 4,70. Ничья идет с коэффициентом 3.75. Проход «Реала» в четвертьфинал оценивается коэффициентом 1,41. «Ювентуса» — 2,95. От игры ждут неплохой результативности: тотал больше 2.5 установлен на отметке 1,69, а меньше 2.5 — 2,19.