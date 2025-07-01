Матч «Реал» — «Ювентус» 1 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

Работу Хаби Алонсо, который в мае принял команду у Карло Анчелотти, пока хвалят, пусть и сдержанно. И это новый тренер еще не мог проверить в деле главного бомбардира Килиана Мбаппе, который восстанавливался после гастроэнтерита и против «Ювентуса» уже может получить игровое время. «Ювентус» уверенно выглядел против уступающих ему в классе команд, но провалил встречу с «Ман Сити», а ведь «Реал» на сегодня смотрится еще сильнее. Но у «Старой синьоры» есть свои козыри, например, турецкий атакующий футболист Кенан Йылдыз, который забил уже четыре мяча на этом турнире.