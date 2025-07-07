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Захарян начал подготовку к следующему сезону вместе с «Реал Сосьедад»

Как сообщает пресс‑служба футбольного клуба из Сан-Себастьяна, российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян начал подготовку к следующему сезону Ла Лиги.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Ранее СМИ сообщали, что Захарян прибудет в расположение «Реал Сосьедад» 7 июля. На фотографиях, опубликованных пресс‑службой клуба в понедельник, Захарян стоит на поле вместе с одноклубниками.

В минувшем сезоне Захарян провел за «Реал Сосьедад» четыре матча, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей. В обшей сложности 22-летний россиянин провел на поле 78 минут. Большую часть сезона Захарян пропустил из-за проблем с сухожилием.

Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года за 13 млн евро. 22-летний футболист провел за испанский клуб 44 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал три голевые передачи.

«Реал Сосьедад» занял 11-е место в минувшем чемпионате Испании. В межсезонье команду покинул Иманол Алгуасиль, работавший с командой с 2018 года. Новым наставником команды из Сан-Себастьяна стал Серхио Франсиско, с 2022 года работавший со второй командой «Реал Сосьедад».