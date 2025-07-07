Источник: «Милан» и «Аль-Хиляль» согласовали трансфер Тео Эрнандеса

Защитник «Милана» и вице-чемпион мира в составе сборной Франции Тео Эрнандес продолжит карьеру в «Аль-Хиляле», утверждает Фабрицио Романо. Согласно источнику, стороны достигли окончательного соглашения о переходе, и «Милан» получит 25 млн евро от саудовского клуба за трансфер 27-летнего футболиста.
27-летний футболист является воспитанником мадридского «Милана». Также Тео играл за мадридский «Реал», «Алавес» и «Реал Сосьедад». В сезоне-2024/25 Эрнандес забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 33 матчах Серии А.
«Аль-Хиляль» в минувшем сезоне саудовской Про-Лиги финишировал на втором месте турнирной таблицы, набрав 75 баллов. Чемпионом страны стал «Аль-Иттихад» с 83 очками. Этим летом «Аль-Хиляль» возглавил Симоне Индзаги, покинувший другой миланский клуб — «Интер».