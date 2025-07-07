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Дарио Срна раскритиковал ФИФА за недостаточную помощь Украине

Спортивный директор украинского «Шахтера» Дарио Срна раскритиковал руководство ФИФА из-за правил, введенных в 2022 году.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Правила ФИФА позволяют иностранным футболистам в одностороннем порядке приостанавливать контракты с украинскими клубами. Данное разрешение недавно было продлено до 30 июня 2026 года.

«УЕФА много сделал. Чеферин показал, что готов помогать в сложных ситуациях. ФИФА же не сделала ничего. Они должны были защищать украинские клубы и игроков с помощью законов, но не сделали этого. Мы продолжаем платить за игроков, которых купили за большие деньги. Они ушли из “Шахтёра”, воспользовавшись правом приостановки контрактов. Из-за этих правил мы лишились Тете, Соломона. У них оставался год или два до истечения срока контрактов, после чего они стали свободными агентами», — приводит слова Срны издание Marca.

Иностранные футболисты Тете и Манор Соломон приостановили контракты с «Шахтёром» и покинули клуб. Бразилец перебрался в «Галатасарай», а израильтянин стал игроком английского «Тоттенхэма». Украинская команда потратила на приобретения футболистов, соответственно, 15 и 6,5 млн евро.

Дарио Срна выступал за «Шахтер» с 2003-го по 2018 год. В составе команды стал 9-кратным чемпионом Украины и победителем Кубка УЕФА в 2009 году. Помимо донецкой команды, защитник выступал за «Хайдук» из Сплита и итальянский «Кальяри».

С 2002-го по 2016 год Срна выступал за сборную Хорватии. На счету футболиста 134 матча и 22 забитых мяча за национальную команду. По количеству игр за сборную Срна находится на третьем месте, уступая лишь Луке Модричу (188 игр) и Ивану Перишичу (144).

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