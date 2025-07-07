Дарио Срна раскритиковал ФИФА за недостаточную помощь Украине

«УЕФА много сделал. Чеферин показал, что готов помогать в сложных ситуациях. ФИФА же не сделала ничего. Они должны были защищать украинские клубы и игроков с помощью законов, но не сделали этого. Мы продолжаем платить за игроков, которых купили за большие деньги. Они ушли из “Шахтёра”, воспользовавшись правом приостановки контрактов. Из-за этих правил мы лишились Тете, Соломона. У них оставался год или два до истечения срока контрактов, после чего они стали свободными агентами», — приводит слова Срны издание Marca.