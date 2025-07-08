Экс-игрок «Спартака» возглавил молодежную команду «Аталанты»

Контракт с 38-летним итальянцем рассчитан до лета 2027 года. Он будет работать с футболистами не старше 23 лет.
Ранее Боккетти был исполняющим обязанности главного тренера «Вероны», а также возглавлял «Монцу», откуда он был уволен в феврале этого года. Под его руководством команда провела семь матчей, в которых потерпела шесть поражений и одержала одну победу.
Боккетти известен в России по выступлениям за казанский «Рубин» (2010−2013) и московский «Спартак» (2013−2019), с которым он в 2017 году выиграл чемпионат России. В общей сложности он провел за российские клубы 196 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал 4 голевые передачи.
В Серии А Боккетти успел поиграть за «Асколи», «Дженоа», «Милан» и «Верону». Также на его счету пять матчей за сборную Италии. Летом 2021 года Боккетти объявил о завершении игровой карьеры.