Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
КуПС
0
:
Милсами
0
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.20
П2
10.00
Футбол. Еврокубки
19:00
Иберия 1999
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
6.15
X
4.01
П2
1.67
Футбол. Еврокубки
19:00
Ноа
:
Будучност
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.07
П2
13.00
Футбол. Еврокубки
19:30
Левадия
:
РФШ
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
20:00
Олимпия Л
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.65
П2
4.60
Футбол. Еврокубки
21:00
ТНС
:
Шкендия
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
21:00
Дрита
:
Дифферданж
Все коэффициенты
П1
1.58
X
3.85
П2
7.00
Футбол. Еврокубки
21:00
Викингур Л
:
Линколн
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
22:00
Эгнатия
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.72
П2
4.80
Футбол. Еврокубки
22:00
Виртус
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
39.00
X
12.50
П2
1.08
Футбол. Зарубежный
22:00
Флуминенсе
:
Челси
Все коэффициенты
П1
6.28
X
3.95
П2
1.66

Названы причины аварии, в которой погиб Диогу Жота

Как сообщает El Mundo, Гражданская гвардия Испании вынесла предварительное заключение о причинах ДТП, в результате которого погибли игрок «Ливерпуля» и его брат Андре Силва.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

ДТП произошло 3 июля в провинции Самора на западе Испании. Нападающему было 28 лет. Вместе с вингером «Ливерпуля» в автомобиле был его брат Андре, который выступал за португальский «Пенафиел». Он также не выжил. Оба футболиста сгорели в автомобиле.

По данным источника, причинами аварии с участием футболиста «Ливерпуля» Диогу Жоты стали превышение допустимой скорости движения и проблемы с колесом.
Работа по экспертному отчету еще не завершена, однако указано, что следы колес на асфальте на расстоянии примерно 100 метров от места удара и протяженностью около 50 метров, могли сыграть ключевую роль в формировании предварительных выводов. Дело передано в суд, несмотря на то, что признаков преступления не было обнаружено.

Диогу Жота с 2020 года выступал за «Ливерпуль», до этого защищал цвета «Вулверхэмптона» и «Порту». В составе сборной Португалии он провел 49 матчей, забив 14 мячей. В прошедшем сезоне Жота с клубом стал чемпионом Англии, приняв участие в 37 матчах, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи.

Диогу было 28 лет, Андре — 25. 5 июля прошли похороны футболистов.

Узнать больше по теме
ФК «Ливерпуль»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Ливерпуль» из одноименного британского города — один из самых легендарных и успешных клубов в истории мирового футбола. За более чем 130-летнюю историю команда стала символом дерзкого атакующего футбола и воли к победе. Игроки «Ливерпуля» четыре раза забирали себе Суперкубок УЕФА и шесть раз отмечали победу с кубком Лиги чемпионов в руках. Информация о ближайших матчах, достижениях и истории клуба — в нашем материале.
Читать дальше