Названы причины аварии, в которой погиб Диогу Жота

ДТП произошло 3 июля в провинции Самора на западе Испании. Нападающему было 28 лет. Вместе с вингером «Ливерпуля» в автомобиле был его брат Андре, который выступал за португальский «Пенафиел». Он также не выжил. Оба футболиста сгорели в автомобиле.
По данным источника, причинами аварии с участием футболиста «Ливерпуля» Диогу Жоты стали превышение допустимой скорости движения и проблемы с колесом.
Работа по экспертному отчету еще не завершена, однако указано, что следы колес на асфальте на расстоянии примерно 100 метров от места удара и протяженностью около 50 метров, могли сыграть ключевую роль в формировании предварительных выводов. Дело передано в суд, несмотря на то, что признаков преступления не было обнаружено.
Диогу Жота с 2020 года выступал за «Ливерпуль», до этого защищал цвета «Вулверхэмптона» и «Порту». В составе сборной Португалии он провел 49 матчей, забив 14 мячей. В прошедшем сезоне Жота с клубом стал чемпионом Англии, приняв участие в 37 матчах, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи.
Диогу было 28 лет, Андре — 25. 5 июля прошли похороны футболистов.