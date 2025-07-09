Мбаппе похудел на 6 кг, отравившись курицей перед клубным ЧМ

По информации источника, 26-летний француз почувствовал себя плохо перед вылетом на клубный чемпионат мира в США. В Майами Мбаппе был госпитализирован с острой формой гастроэнтерита, из-за чего пропустил все три игры «Реала» на групповом этапе. При этом сначала у звездного нападающего подозревался тепловой удар, а затем — аппендицит.