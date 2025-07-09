Мбаппе похудел на 6 кг, отравившись курицей перед клубным ЧМ

По информации источника, 26-летний француз почувствовал себя плохо перед вылетом на клубный чемпионат мира в США. В Майами Мбаппе был госпитализирован с острой формой гастроэнтерита, из-за чего пропустил все три игры «Реала» на групповом этапе. При этом сначала у звездного нападающего подозревался тепловой удар, а затем — аппендицит.
Медицинские анализы выявили у Мбаппе пищевое отравление, вероятно вызванное бактериями, содержавшимися в курином мясе. Из-за проблем с желудочно-кишечным трактом он похудел на шесть килограммов.
Несмотря на значительную потерю веса, Мбаппе сумел забить победный гол в четвертьфинале турнира против дортмундской «Боруссии», поразив ворота Грегора Кобеля эффектным ударом через себя. Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо ограничивал игровое время форварда: в матче с «Ювентусом» он провел на поле 23 минуты, а против «Боруссии» — 24.
Сегодня, 9 июля, «Реал» в полуфинале клубного чемпионата мира сыграет с «Пари Сен-Жермен». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.