«Реал» повторил клубный антирекорд по пропущенным голам за сезон

Накануне «Реал» потерпел разгромное поражение от «Пари Сен-Жермен» (0:4) в полуфинале клубного чемпионата мира, который проходит в США. Это крупнейшее поражение «сливочных» с октября 2024 года.
Всего в сезоне-2024/25 «Реал» пропустил 84 мяча, что является повторением клубного антирекорда, установленного в сезоне-1998/99.
Кроме того, «Реал» пропускал не менее четырех мячей в пяти матчах сезона, что является их худшим показателем за последние 25 лет. Помимо «ПСЖ» это трижды удавалось сделать «Барселоне» (0:4, 2:5, 3:4), еще один раз — «Реалу Сосьедад» (4:4).
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа завершил сезон-2024/25 с 63 пропущенными мячами и вошел топ-5 худших голкиперов мадридского клуба по этому показателю. Больше пропускали только Франсиско Буйо (65, 1993/94), Икер Касильяс (67, 2008/09), Хуан Алонсо (74, 1950/51) и Бодо Илльгнер (74, 1998/99).
«Реал» начнет новый сезон 19 августа домашней игрой в Ла Лиге против «Осасуны».
Луис Энрике
Хаби Алонсо
Фабиан Руис
(Усман Дембеле)
6′
Усман Дембеле
9′
Фабиан Руис
(Ашраф Хакими)
24′
Гонсалу Рамуш
(Брэдли Барколя)
87′
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
35
Лукас Бералдо
87
Жоау Невеш
45+2′
25
Нуну Мендеш
80′
19
Ли Кан Ин
10
Усман Дембеле
59′
9
Гонсалу Рамуш
14
Дезире Дуэ
66′
24
Сенни Маюлу
7
Хвича Кварацхелия
59′
29
Брэдли Барколя
8
Фабиан Руис
66′
33
Уоррен Заир-Эмери
1
Тибо Куртуа
8
Федерико Вальверде
20
Франсиско Гарсия
9
Килиан Мбаппе
14
Орельен Тшуамени
28′
22
Антонио Рюдигер
30
Гонсало Гарсия
71′
2
Даниэль Карвахаль
73′
7
Винисиус Жуниор
65′
21
Браим Диас
35
Рауль Асенсио
64′
3
Эдер Милитау
15
Арда Гюлер
84′
17
Лукас Васкес
5
Джуд Беллингем
64′
10
Лука Модрич
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Капитан команды
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- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти