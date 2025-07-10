«Реал» повторил клубный антирекорд по пропущенным голам за сезон

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Еврокубки
17:00
Атлетик Э
:
Дюделанж
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.40
П2
2.53
Футбол. Еврокубки
18:00
Мэгпайс
:
Пайде
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.74
П2
1.75
Футбол. Еврокубки
19:00
Сабах
:
Целе
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.40
П2
3.65
Футбол. Еврокубки
19:00
Торпедо Кт
:
Ордабасы
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.45
П2
3.95
Футбол. Еврокубки
19:00
СИК
:
Клаксвик
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.30
П2
3.25
Футбол. Еврокубки
19:00
Жальгирис К
:
Пенибонт
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.60
П2
12.00
Футбол. Еврокубки
19:30
АЕК Л
:
Партизан
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.50
П2
5.08
Футбол. Еврокубки
19:30
Расинг Л
:
Дила
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.65
П2
1.90
Футбол. Еврокубки
19:30
Урарту
:
Неман
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.40
П2
2.80
Футбол. Еврокубки
19:45
Нымме Калью
:
Партизани
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.35
П2
2.62
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
:
Приштина
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.81
П2
9.00
Футбол. Еврокубки
20:00
Пакш
:
ЧФР
Все коэффициенты
П1
4.15
X
3.60
П2
1.95
Футбол. Еврокубки
20:30
Левски
:
Хапоэль Беэр-Шева
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.35
П2
3.15
Футбол. Еврокубки
21:00
Шахтер
:
Ильвес
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.00
П2
22.00
Футбол. Еврокубки
21:00
Дечич
:
Силекс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.28
П2
3.47
Футбол. Еврокубки
21:00
Торпедо-БелАЗ
:
Работнички
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.60
П2
4.73
Футбол. Еврокубки
21:00
Биркиркара
:
Петрокуб
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.60
П2
2.05
Футбол. Еврокубки
21:00
Влазния
:
Даугавпилс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.32
П2
8.50
Футбол. Еврокубки
21:15
Спартак Тр
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
2.99
X
3.45
П2
2.40
Футбол. Еврокубки
21:15
Малишево
:
Викингур Р
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
21:30
Железничар
:
Копер
Все коэффициенты
П1
3.27
X
3.45
П2
2.25
Футбол. Еврокубки
21:30
Сутьеска
:
Динамо Брс
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.55
П2
2.02
Футбол. Еврокубки
21:30
Вардар
:
Ла Фиорита
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.00
П2
21.00
Футбол. Еврокубки
21:45
Рунавик
:
ХИК
Все коэффициенты
П1
4.01
X
4.10
П2
1.87
Футбол. Еврокубки
21:45
Сент-Патрик'с Атлетик
:
Хегельманн Литауэн
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
22:00
Легия
:
Актобе
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.80
П2
9.25
Футбол. Еврокубки
22:00
Тре Фиори
:
Пюник
Все коэффициенты
П1
13.00
X
6.74
П2
1.25
Футбол. Еврокубки
22:00
Ларн
:
Ауда
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.45
П2
2.45
Футбол. Еврокубки
22:00
Борац Б-Л
:
Санта-Колома
Все коэффициенты
П1
1.13
X
9.25
П2
32.00
Футбол. Еврокубки
23:00
Валюр
:
Флора
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.80
П2
5.76
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
4
:
Реал
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Шелбурн
1
:
Линфилд
0
П1
X
П2

«Реал» повторил клубный антирекорд по пропущенным голам за сезон

Мадридский «Реал» завершил сезон с худшим показателям по пропущенным голам в XXI веке. Об этом сообщает журналист Педро Мартин.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Fran Santiago/Getty Images

Накануне «Реал» потерпел разгромное поражение от «Пари Сен-Жермен» (0:4) в полуфинале клубного чемпионата мира, который проходит в США. Это крупнейшее поражение «сливочных» с октября 2024 года.

Всего в сезоне-2024/25 «Реал» пропустил 84 мяча, что является повторением клубного антирекорда, установленного в сезоне-1998/99.

Кроме того, «Реал» пропускал не менее четырех мячей в пяти матчах сезона, что является их худшим показателем за последние 25 лет. Помимо «ПСЖ» это трижды удавалось сделать «Барселоне» (0:4, 2:5, 3:4), еще один раз — «Реалу Сосьедад» (4:4).

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа завершил сезон-2024/25 с 63 пропущенными мячами и вошел топ-5 худших голкиперов мадридского клуба по этому показателю. Больше пропускали только Франсиско Буйо (65, 1993/94), Икер Касильяс (67, 2008/09), Хуан Алонсо (74, 1950/51) и Бодо Илльгнер (74, 1998/99).

«Реал» начнет новый сезон 19 августа домашней игрой в Ла Лиге против «Осасуны».

ПСЖ
4:0
Первый тайм: 3:0
Реал
Футбол, Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
9.07.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
MetLife Stadium
Главные тренеры
Луис Энрике
Хаби Алонсо
Голы
ПСЖ
Фабиан Руис
(Усман Дембеле)
6′
Усман Дембеле
9′
Фабиан Руис
(Ашраф Хакими)
24′
Гонсалу Рамуш
(Брэдли Барколя)
87′
Составы команд
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
35
Лукас Бералдо
87
Жоау Невеш
45+2′
25
Нуну Мендеш
80′
19
Ли Кан Ин
10
Усман Дембеле
59′
9
Гонсалу Рамуш
14
Дезире Дуэ
66′
24
Сенни Маюлу
7
Хвича Кварацхелия
59′
29
Брэдли Барколя
8
Фабиан Руис
66′
33
Уоррен Заир-Эмери
Реал
1
Тибо Куртуа
8
Федерико Вальверде
20
Франсиско Гарсия
9
Килиан Мбаппе
14
Орельен Тшуамени
28′
22
Антонио Рюдигер
30
Гонсало Гарсия
71′
2
Даниэль Карвахаль
73′
7
Винисиус Жуниор
65′
21
Браим Диас
35
Рауль Асенсио
64′
3
Эдер Милитау
15
Арда Гюлер
84′
17
Лукас Васкес
5
Джуд Беллингем
64′
10
Лука Модрич
Статистика
ПСЖ
Реал
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
17
11
Удары в створ
7
2
Угловые
3
6
Фолы
9
9
Офсайды
4
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше