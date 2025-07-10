«Реал» повторил клубный антирекорд по пропущенным голам за сезон

Кроме того, «Реал» пропускал не менее четырех мячей в пяти матчах сезона, что является их худшим показателем за последние 25 лет. Помимо «ПСЖ» это трижды удавалось сделать «Барселоне» (0:4, 2:5, 3:4), еще один раз — «Реалу Сосьедад» (4:4).