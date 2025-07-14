Стало известно, сколько заработал «Челси» за победу на клубном ЧМ

Из-за поражения на групповом этапе в матче против «Фламенго» (1:3) «Челси» недосчитался двух миллионов долларов. Тем не менее, выступлением на клубном ЧМ лондонский клуб окупил почти половину своих затрат в текущее летнее трансферное окно.