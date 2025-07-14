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Стало известно, сколько заработал «Челси» за победу на клубном ЧМ

«Челси» заработал 114,6 млн долларов на клубном чемпионате мира в США. Об этом сообщает The Athletic.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В финале турнира лондонцы разгромили «Пари Сен-Жермен» (3:0) и стали первой командой в истории, выигравшей турнир в обновленном формате. Призовые выплаты «Челси» за победу на клубном ЧМ распределились следующим образом:

  • участие в турнире: 29 млн долларов
  • групповой этап: 4 млн долларов
  • выход в ⅛ финала: 7,5 млн долларов
  • выход в ¼ финала: 13,1 млн долларов
  • выход в ½ финала: 21 млн долларов
  • выход в финал: 30 млн долларов
  • победа в финале: 10 млн долларов

Из-за поражения на групповом этапе в матче против «Фламенго» (1:3) «Челси» недосчитался двух миллионов долларов. Тем не менее, выступлением на клубном ЧМ лондонский клуб окупил почти половину своих затрат в текущее летнее трансферное окно.

Финалист клубного ЧМ «Пари Сен-Жермен» заработал за турнир 106,9 млн долларов — на 7,7 млн меньше, чем «Челси». Меньше всех заработал новозеландский «Окленд Сити» — 4,6 млн долларов. Всего участники клубного ЧМ получили в качестве призовых чуть более одного миллиарда долларов.

Топ-10 участников клубного ЧМ по призовым:

  1. «Челси» (Англия) — 114,6 млн долларов
  2. «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 106,9 млн долларов
  3. «Реал Мадрид» (Испания) — 82,5 млн долларов
  4. «Флуминенсе» (Бразилия) — 60,8 млн долларов
  5. «Бавария» (Германия) — 58,2 млн долларов
  6. «Боруссия» (Германия) — 52,3 млн долларов
  7. «Манчестер Сити» (Англия) — 51,7 млн долларов
  8. «Палмейрас» (Бразилия) — 39,8 млн долларов
  9. «Интер» (Италия) — 36,9 млн долларов

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