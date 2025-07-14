Дональд Трамп пожал руку вратарю сборной России

В решающем матче турнира «Челси» разгромил «Пари Сен-Жермен» (3:0). После игры на церемонии награждения медали победителям и серебряным призерам вручали Трамп и президент ФИФА Джанни Инфантино.
Сафонов был в первой группе игроков, которые были награждены серебряными медалями. Он подошел на сцену вслед за Маркиньосом, Ашрафом Хакими, Усманом Дембеле, Хвичей Кварацхелией и Дезире Дуэ, обменялся рукопожатиями с Инфантино и Трампом, после чего американский президент повесил ему медаль на шею.
Сафонов ни разу не вышел на поле в матчах клубного чемпионата мира и весь матч провел на скамейке запасных. Ворота парижан на турнире защищал итальянец Джанлуиджи Доннарумма.
Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодар» за 20 млн евро, став самым дорогим вратарем в истории парижского клуба. Вратарь сборной России провел за парижан 17 матчей, в которых пропустил 13 мячей и шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.
В первом сезоне с Сафоновым «ПСЖ» выиграл четыре турнира: Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов. Он стал пятым россиянином после Игоря Добровольского (1993), Владимира Бута (1997), Дмитрия Аленичева (2004) и Дениса Черышева (2016), выигравшим главный еврокубковый турнир.