Дональд Трамп пожал руку вратарю сборной России

Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодар» за 20 млн евро, став самым дорогим вратарем в истории парижского клуба. Вратарь сборной России провел за парижан 17 матчей, в которых пропустил 13 мячей и шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.