«Барселона» объявила о трансфере нападающего Руни

В ноябре 2021 года Бардагжи дебютировал за первую команду «Копенгагена» и стал самым молодым игроком в истории клуба, выйдя на поле в возрасте 16 лет и 6 дней, а уже в следующей игре он отличился забитым мячом. За четыре сезона он провел за клуб 84 матча, в которых забил 15 мячей, выиграв с «Копенгагеном» три чемпионата и два Кубка Дании. Минувший сезон Бардагжи почти полностью пропустил из-за разрыва крестообразной связки.