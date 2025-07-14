«Барселона» объявила о трансфере нападающего Руни

19-летний швед сирийского происхождения подписал с каталонским клубом контракт на четыре года. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 2,5 млн евро.
«В свои 19 лет этот правый вингер известен своей техникой, скоростью и голевой мощью — качествами, которые делают его перспективным игроком в будущем», — сказано в сообщении «сине-гранатовых».
В «Барселоне» швед, как и ранее по ходу карьеры, не будет использовать фамилию и будет выступать мононимно под своим именем — Руни.
Бардагжи родился в Кувейте в семье сирийских иммигрантов. Когда ему было шесть лет, его семья переехала в Швецию, где он начал заниматься футболом. Бардагжи
прошел через академию «Мальме», а летом 2020 года перебрался в академию «Копенгагена».
В ноябре 2021 года Бардагжи дебютировал за первую команду «Копенгагена» и стал самым молодым игроком в истории клуба, выйдя на поле в возрасте 16 лет и 6 дней, а уже в следующей игре он отличился забитым мячом. За четыре сезона он провел за клуб 84 матча, в которых забил 15 мячей, выиграв с «Копенгагеном» три чемпионата и два Кубка Дании. Минувший сезон Бардагжи почти полностью пропустил из-за разрыва крестообразной связки.
Руни Бардагжи станет четвертым шведским игроком в истории «Барселоны» после Патрика Андерссона (2001−2004), Хенрика Ларссона (2004−2006) и Златана Ибрагимовича (2009−2010).