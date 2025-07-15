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Вальверде установил мировой рекорд по сыгранным минутам

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде провел наибольшее количество времени на поле в минувшем сезоне, сообщает Marca.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Издание Marca опубликовало рейтинг футболистов по сыгранным минутам за сезон-2024/25. Вальверде уверенно возглавил список. Он провел в составе сливочных и сборной Уругвая 72 матча во всех турнирах. Игрок находился на поле 6116 минут. Второе место по этому показателю у полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеша — 5796 минут. Третью строчку занял голкипер «Милана» и сборной Франции Майк Меньян (5624).

Вальверде стал игроком «Реала» в 2016 году. За основную команду полузащитник провел 323 матча во всех турнирах, в которых забил 32 мяча и сделал 31 результативную передачу.

В минувшем сезоне «Реал» занял второе место в чемпионате Испании, пропустив вперед «Барселону». Также сливочные уступили каталонскому клубу в финале Кубка страны. В Лиге чемпионов «Реал» вылетел на стадии четвертьфинала, проиграв лондонскому «Арсеналу» по сумме двух встреч (1:5). На клубном чемпионате мира команда Хаби Алонсо дошла до полуфинала, в котором уступила «ПСЖ» со счетом 0:4.

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