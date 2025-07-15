Трамп получил от ФИФА трофей победителя клубного ЧМ

Напомним, клубный чемпионат мира проходил в США и завершился 13 июля. В финальном матче встретились английский «Челси» и французский «ПСЖ». «Челси» обыграл действующего победителя Лиги чемпионов со счетом 3:0 и второй раз в истории выиграл турнир.
Президент США Дональд Трамп присутствовал на матче в сопровождении первой леди Мелании Трамп. Также он принял участие в церемонии награждения.
Презентация награды прошла в Овальном кабинете в марте.
— Я спросил: «Когда вы собираетесь забрать трофей?» «Мы не собираемся забирать его. Вы можете оставить его навечно в Овальном кабинете. А мы сделаем новый». И они действительно сделали новый. Это потрясающе, прямо сейчас он в Овальном кабинете", — приводит слова Трампа The Guardian со ссылкой на DAZN.
Летом 2026 года США совместно с Канадой и Мексикой примет чемпионат мира по футболу. Впервые в истории на турнире выступят 48 национальных команд.