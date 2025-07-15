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Трамп получил от ФИФА трофей победителя клубного ЧМ

Президент США Дональд Трамп получил от ФИФА трофей победителя клубного чемпионата мира, который будет храниться в Белом доме, сообщает The Guardian.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, клубный чемпионат мира проходил в США и завершился 13 июля. В финальном матче встретились английский «Челси» и французский «ПСЖ». «Челси» обыграл действующего победителя Лиги чемпионов со счетом 3:0 и второй раз в истории выиграл турнир.

Президент США Дональд Трамп присутствовал на матче в сопровождении первой леди Мелании Трамп. Также он принял участие в церемонии награждения.

Презентация награды прошла в Овальном кабинете в марте.

— Я спросил: «Когда вы собираетесь забрать трофей?» «Мы не собираемся забирать его. Вы можете оставить его навечно в Овальном кабинете. А мы сделаем новый». И они действительно сделали новый. Это потрясающе, прямо сейчас он в Овальном кабинете", — приводит слова Трампа The Guardian со ссылкой на DAZN.

Летом 2026 года США совместно с Канадой и Мексикой примет чемпионат мира по футболу. Впервые в истории на турнире выступят 48 национальных команд.

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