Трамп получил от ФИФА трофей победителя клубного ЧМ

— Я спросил: «Когда вы собираетесь забрать трофей?» «Мы не собираемся забирать его. Вы можете оставить его навечно в Овальном кабинете. А мы сделаем новый». И они действительно сделали новый. Это потрясающе, прямо сейчас он в Овальном кабинете", — приводит слова Трампа The Guardian со ссылкой на DAZN.