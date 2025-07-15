Бывший капитан «Ливерпуля» перешел в «Брентфорд»

35-летний англичанин перешел в «Брентфорд» на правах свободного агента, подписав с клубом двухлетний контракт. За новую команду он будет выступать под шестым номером.
«Когда мы узнали, что Хендерсон доступен, решение было очевидным. Мы тщательно изучили его последние матчи — он все еще в отличной форме и невероятно мотивирован, несмотря на уже внушительное количество достижений. Джордан — один из самых влиятельных лидеров в истории современной АПЛ. Он привел “Ливерпуль” к титулу и Лиге чемпионов, у него также есть большой опыт на международном уровне в составе сборной Англии. Его профессионализм, самоотдача и требовательность себе — это именно то, что мы хотим видеть в “Брентфорде”. Он будет поднимать планку в команде и станет отличным усилением состава», — сказал главный тренер «Брентфорда» Кит Эндрюс.
Большую часть карьеры Хендерсон отыграл в «Ливерпуле», сменив в 2015 году Стивена Джеррарда в качестве капитана клуба. Он провел за мерсисайдцев 492 матча, в которых забил 33 мяча и отдал 58 голевых передач. Вместе с «Ливерпулем» он выиграл все значимые трофеи, включая АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Летом 2023 года Хендерсон покинул «Ливерпуль» и перешел в саудовский «Аль-Иттифак». Зимой 2024 года англичанин расторг контракт и перешел в «Аякс». За полтора года он провел за нидерландский клуб 57 матчей, в которых забил один мяч и отдал девять голевых передач.
В минувшем сезоне «Брентфорд» финишировал в АПЛ на десятой строчке. Новый сезон «пчелы» откроют 17 августа выездным матчем против «Ноттингема».