Бывший капитан «Ливерпуля» перешел в «Брентфорд»

«Когда мы узнали, что Хендерсон доступен, решение было очевидным. Мы тщательно изучили его последние матчи — он все еще в отличной форме и невероятно мотивирован, несмотря на уже внушительное количество достижений. Джордан — один из самых влиятельных лидеров в истории современной АПЛ. Он привел “Ливерпуль” к титулу и Лиге чемпионов, у него также есть большой опыт на международном уровне в составе сборной Англии. Его профессионализм, самоотдача и требовательность себе — это именно то, что мы хотим видеть в “Брентфорде”. Он будет поднимать планку в команде и станет отличным усилением состава», — сказал главный тренер «Брентфорда» Кит Эндрюс.