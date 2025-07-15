Вратарь «Ливерпуля» обратился с посланием для жителей Грузии

«В детстве я смотрел в интернете многочисленные видео с вратарями, помню некоторых голкиперов “Ливерпуля”: Ежи Дудека, Пепе Рейну, а теперь на воротах играет Алиссон Беккер. У “Ливерпуля” богатое вратарское наследие, и я хочу попробовать вписать сюда и свою главу. Могу сказать об Алиссоне, что это один из лучших вратарей мира прямо сейчас, и я очень рад возможности поработать с ним и поучиться у него. Конечно, борьба за место в основе будет вызовом для меня. Но мне нравятся такие вызовы. Я здесь для того, чтобы выкладываться на все сто и помогать команде», — добавил Мамардашвили.