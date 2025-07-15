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Вратарь «Ливерпуля» обратился с посланием для жителей Грузии

14 июля состоялась презентация голкипера сборной Грузии Георгия Мамардашвили в качестве нового вратаря «Ливерпуля».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Я знаю, какая ответственность лежит на мне, когда я надеваю эту футболку. Эмблема этого клуба так много значит для многих людей. Я здесь только для того, чтобы выкладываться на каждой тренировке, в каждом матче, чтобы помочь команде и заслужить доверие наших болельщиков. Я хочу искренне поблагодарить всех грузинских болельщиков. Я горжусь тем, что представляю Грузию в этом замечательном клубе, и сделаю всё возможное, чтобы вы гордились мной ещё больше», — приводит слова голкипера официальный сайт «Ливерпуля».

«В детстве я смотрел в интернете многочисленные видео с вратарями, помню некоторых голкиперов “Ливерпуля”: Ежи Дудека, Пепе Рейну, а теперь на воротах играет Алиссон Беккер. У “Ливерпуля” богатое вратарское наследие, и я хочу попробовать вписать сюда и свою главу. Могу сказать об Алиссоне, что это один из лучших вратарей мира прямо сейчас, и я очень рад возможности поработать с ним и поучиться у него. Конечно, борьба за место в основе будет вызовом для меня. Но мне нравятся такие вызовы. Я здесь для того, чтобы выкладываться на все сто и помогать команде», — добавил Мамардашвили.

Ранее грузинский голкипер выступал за «Валенсию». Последний сезон он провел в Ла Лиге на правах годичной аренды. Сумма трансфера составила 30 млн евро, еще 5 млн «Валенсия» может получить в качестве бонусов. Также клуб получит 10% от суммы последующей продажи игрока. Мамардашвили перешел в «Валенсию» летом 2021 года из тбилисского «Динамо» за один миллион евро. За четыре года в испанском клубе вратарь провел 134 матчей, в которых пропустил 160 мячей и 39 раз оставил ворота в неприкосновенности.

На Евро-2024 вратарь сборной Грузии вошел в символическую сборную турнира, совершив в четырех матчах 30 сейвов. Мамардашвили почти повторил рекорд бывшего вратаря сборной России Игоря Акинфеева, который сделал 32 спасения в пяти матчах на Евро-2008.

По версии Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего вратаря составляет 30 млн евро. Он входит в топ-10 вратарей мира на данный момент. Самыми дорогими голкиперами — их стоимость портал оценил в 40 млн евро — являются Диогу Кошта («Порту»), Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд), Давид Райя («Арсенал») и Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»).

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