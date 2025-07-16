«Ливерпуль» готов предложить 150 млн евро за игрока «Ньюкасла»

По информации источника, мерсисайдцы могут предложить за 25-летнего шведа 120 млн фунтов (138 млн евро). По информации The Times, предложение «Ливерпуля» может достигать 130 млн фунтов (150 млн евро).
Отмечается, что «Ньюкасл» все еще не готов продавать Исака, однако их переговорная позиция может измениться, если клуб сможет договориться о покупке нападающего «Айнтрахта» Юго Экитике. Ранее немецкий клуб отказался продавать 23-летнего француза за 80 млн евро.
По информации The Athletic, «Ливерпуль» стремится усилить линию атаки после трагической смерти Диогу Жоты и вероятного ухода из команды Дарвина Нуньеса. Подписание центрального нападающего является главным приоритетом для клуба в летнее трансферное окно.
По информации Daily Mail, «Ливерпуль» рассматривает других форвардов в случае срыва переговоров по Исаку. В шорт-листе мерсисайдцев находятся Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Йоан Висса («Брентфорд»), Юго Экитике («Айнтрахт») и Виктор Осимхен («Наполи»), Родриго («Реал Мадрид») и Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).
Исак перешел в «Ньюкасл» летом 2022 года из «Реала Сосьедад» за 70 млн евро. За три года он провел за английский клуб 109 матчей, в которых забил 62 мяча и отдал 11 голевых передач. Его контракт с «сороками» рассчитан до лета 2028 года.